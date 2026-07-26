Стейки з цвітної капусти з томатами та моцарелою. Рецепт дня
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Проста, легка та водночас дуже апетитна страва, яка чудово підійде для обіду або вечері. Завдяки ароматному маринаду овоч набуває насиченого смаку, а соковиті томати й ніжна моцарела створюють ідеальне поєднання. Запікання в духовці робить капусту мʼякою всередині та румʼяною зовні. Рецепт Yana.easy.ua.
Інгредієнти
|Цвітна капуста
|1 головка
|Оливкова олія
|4 ст. л.
|Соєвий соус
|1 ст. л.
|Копчена паприка
|1 ч. л.
|Часник
|2–3 зубчики або за смаком
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
|Помідори
|2–3 шт.
|Моцарела
|150–200 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте оливкову олію, соєвий соус, копчену паприку, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець до однорідності.
Крок 2
Помийте цвітну капусту, видаліть листя та обережно наріжте її на стейки завтовшки приблизно 2 см.
Крок 3
Викладіть стейки на деко, застелене пергаментом, і щедро змастіть підготовленим маринадом з обох боків.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Наріжте помідори кружальцями, а моцарелу – скибочками або шматочками.
Крок 5
Розкладіть зверху на кожному стейку спочатку помідори, а потім моцарелу.
Крок 6
Розігрійте духовку до 180 °C та запікайте стейки 25–30 хвилин, доки капуста стане мʼякою, а сир розплавиться й підрумʼяниться.
Крок 7
Дістаньте готову страву з духовки, за бажанням прикрасьте свіжою зеленню та подавайте гарячою.