Проста, легка та водночас дуже апетитна страва, яка чудово підійде для обіду або вечері. Завдяки ароматному маринаду овоч набуває насиченого смаку, а соковиті томати й ніжна моцарела створюють ідеальне поєднання. Запікання в духовці робить капусту мʼякою всередині та румʼяною зовні. Рецепт Yana.easy.ua. Інгредієнти Цвітна капуста 1 головка Оливкова олія 4 ст. л. Соєвий соус 1 ст. л. Копчена паприка 1 ч. л. Часник 2–3 зубчики або за смаком Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком Помідори 2–3 шт. Моцарела 150–200 г Спосіб приготування: Крок 1 Змішайте оливкову олію, соєвий соус, копчену паприку, подрібнений часник, сіль і чорний мелений перець до однорідності. Крок 2 Помийте цвітну капусту, видаліть листя та обережно наріжте її на стейки завтовшки приблизно 2 см. Крок 3 Викладіть стейки на деко, застелене пергаментом, і щедро змастіть підготовленим маринадом з обох боків. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Наріжте помідори кружальцями, а моцарелу – скибочками або шматочками. Крок 5 Розкладіть зверху на кожному стейку спочатку помідори, а потім моцарелу. Крок 6 Розігрійте духовку до 180 °C та запікайте стейки 25–30 хвилин, доки капуста стане мʼякою, а сир розплавиться й підрумʼяниться. Крок 7 Дістаньте готову страву з духовки, за бажанням прикрасьте свіжою зеленню та подавайте гарячою.

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