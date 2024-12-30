Цвітна капуста з пряним лаймовим кремом. Рецепт дня0
Цвітна капуста з пряним лаймовим кремом – це оригінальна та смачна закуска, яка стане чудовим доповненням до вашого святкового столу. Її легкий, але насичений смак поєднується з освіжаючим лаймовим кремом, що додає страві особливу нотку. Це блюдо ідеально підходить як для вегетаріанців, так і для тих, хто шукає нові смаки на традиційному святковому меню. Просте в приготуванні, воно точно здивує ваших гостей і залишить приємні враження. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
Помийте цвітну капусту та відокремте суцвіття від стебел.
Закип’ятіть воду у великій каструлі, додайте трошки солі та приваріть капусту впродовж 30 секунд після повторного закипання води.
Перекладіть суцвіття в друшляк для стікання рідини. Після чого викладіть на паперовий рушник та обережно промокніть зверху другим рушником.
Помийте, обсушіть та подрібніть кінзу. Натріть в окрему миску сир.
Змішайте в глибокій об’ємній посудині олію, кінзу, порошок чилі, майонез та сік лайма.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте змащену форму для випікання. Обваляйте всі суцвіття в соусі з порошком чилі та перекладіть у форму. Випікайте капусту впродовж 20 хвилин.
За 10 хвилин до кінця готування присипте страву тертим сиром.