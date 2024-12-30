Новорічний стіл – це завжди можливість проявити креативність і здивувати гостей не тільки традиційними стравами, але й новими смаками. Якщо ви хочете відмовитись від банальних салатів і створити оригінальне меню, Shuba пропонує вам 6 цікавих основних страв, які додадуть святковому вечору особливого шарму.

Іспанські пінчос

Інгредієнти:

французький багет – 2 шт.;

хамон – 100 г;

маслини без кісточки – 1 скл.;

томати – 2 шт.;

томати чері – 4 шт.;

зубки часнику – 2 шт.;

соус песто – 2 ст. л.;

цукіні – 1 шт.;

перець червоний солодкий – 2 шт.;

сир дорблю – 50 г;

сардини в олії – 150 г;

цибуля червона – 1 шт.;

базилік (гілочка) – 1 шт.

Спосіб приготування:

Помийте помідор, перці та цукіні. Перці розріжте та звільніть від насіння. Цукіні наріжте кружальцями. Добре обсушіть паперовим рушником. Очистіть від шкірки часник та цибулю. Помийте та висушіть базилік, подрібніть його. Наріжте багет на скибки. Відріжте половину цибулі та наріжте півкільцями.

Розігрійте невелику кількість оливкової олії та обсмажте на ній багет. Викладіть грінки на пласку тарілку, вкриту паперовим рушником.

Приготуйте пінчос із хамоном

Потріть у глибоку миску помідор, налийте 1 ч. л. олії, додайте подрібнений базилік, трохи солі та перемішайте. Змастіть томатним соусом обсмажену хлібну скибочку, покладіть на неї слайс хамону, 0,5 ч. л. соусу песто, оливку, половинку чері та листок базиліку. Проколіть бутербродик шпажкою або зубочисткою. Зробіть іще 3 порції.

Приготуйте пінчос із сардинами.

Обсмажте на сковорідці крупно нарізані перці, цілі зубчики часнику та половину цибулі. Покладіть усі обсмажені інгредієнти, окрім однієї скибки перцю, в чашу блендера та збийте до однорідної маси. Заправте суміш сіллю та олією. Візьміть обсмажений багет, добре змастіть овочевим соусом, покладіть сардину, півкільце свіжої цибулі, прикрасьте оливкою та базиліком, проколіть шпажкою. Зробіть ті ж самі кроки з трьома іншими грінками під сардини.

Приготуйте пінчос із цукіні

Візьміть 4 грінки та змастіть їх сиром. Покладіть змащений багет на тарілку та залиште до потреби. Розігрійте на сковорідці олію, обсмажте цукіні. Соліть наприкінці обсмажування. Викладіть кружальця на грінки, додайте шматочок обсмаженого перцю та листок базиліку. Проколіть бутерброди шпажками.

Вибух смаку: салат «Мімоза» з грушею

Інгредієнти:

філе сьомги – 250 г;

яйця курячі – 4 шт.;

груші – 1 шт.;

сир твердий – 100 г;

майонез 72% – 200 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть яйця круто. Відваріть рибне філе у підсоленій воді з додаванням лаврового листа та 2-3 шт. перцю горошком.

В окремі миски натріть сир, грушу без шкірки. Відокремте в готових яйцях білки від жовтків. Розімніть готове рибне філе або консервовану рибу виделкою. Підготуйте плоску тарілку або салатницю.

Викладіть салат шарами:

терті білки 2-х яєць; тертий сир; половина рибного філе або половина консервованої риби; шар майонезу; терта груша; терті жовтки 4 яєць; тертий сир; залишок риби; шар майонезу; терті білки 2-х яєць.

Зробіть салату «капелюшок» із жовтків, використавши їх кількість за своїм смаком. Перед тим, як подати салат, потримайте його у холодильнику близько години.

Печеня з яблуками по-французьки

Інгредієнти:

свиняча корейка без кісток – 1,7 кг;

цибуля червона – 1 шт.;

картопля – 1,5 кг;

зубки часнику – 4 шт.;

курячий бульйон – 1 скл.;

діжонська гірчиця – 1 ст. л.;

яблуко – 3 шт.;

журавлина – 1/4 скл.;

чебрець, гілочка – 3 шт.;

сіль за смаком;

для соусу:

вершки 33% – 1/2 скл.

Спосіб приготування:

Помийте та обсушіть між паперовими рушниками чебрець. Не дрібніть його. Яблука розріжте навпіл та видаліть серцевину. Наріжте одне яблуко товстими півкільцями. Решту яблук дрібно наріжте.

Покладіть свинину на дошку. Гострим ножем зробіть надрізи поперек свинини на відстані 2 см один від одного. Трохи присоліть та приперчіть м’ясо. У кожний надріз покладіть півкільце яблука і трохи чебрецю. Вам знадобиться склянка курячого бульйону. Приготуйте його напередодні або скористайтесь бульйонними кубиками. Розігрійте духовку до 180 °C.

Додайте у велику каструлю з товстими стінками цибулю, картоплю, часник, журавлину, чебрець та яблука, що залишилися. З’єднайте бульйон з гірчицю в окремому ківшику, розмішайте, та вилийте рідину в каструлю. Овочі та фрукти повинні добре змішатися з рідиною. Зверху викладіть свинину. Відправте каструлю в духовку на 2,5 години або до готовності свинини.

Дістаньте каструлю з духовки. Перекладіть свинину в іншу каструлю. Використовуйте шумівку, щоб перекласти овочі та яблука до м’яса. Накрийте кришкою та загорніть каструлю фольгою для зберігання страви теплою. До рідини, що залишилася, додайте вершки. Доведіть на плиті до кипіння і варіть 30 хвилин, або поки соус не зменшиться вдвічі.

Цвітна капуста з пряним лаймовим кремом

Інгредієнти:

капуста цвітна – 1 шт.;

майонез 72% – 150 г;

кінза свіжа – 20 г;

сік лайма – 3 ст. л.;

червоний перець чилі – 2 ч. л.;

сир твердий – 150 г;

олія соняшникова – 2 скл.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Помийте цвітну капусту та відокремте суцвіття від стебел.

Закип’ятіть воду у великій каструлі, додайте трошки солі та приваріть капусту впродовж 30 секунд після повторного закипання води.

Перекладіть суцвіття в друшляк для стікання рідини. Після чого викладіть на паперовий рушник та обережно промокніть зверху другим рушником.

Помийте, обсушіть та подрібніть кінзу. Натріть в окрему миску сир.

Змішайте в глибокій об’ємній посудині олію, кінзу, порошок чилі, майонез та сік лайма.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте змащену форму для випікання. Обваляйте всі суцвіття в соусі з порошком чилі та перекладіть у форму. Випікайте капусту впродовж 20 хвилин.

За 10 хвилин до кінця готування присипте страву тертим сиром.

Гранатовий торт

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 250 г;

кефір – 250 мл;

масло вершкове 73% – 250 г;

цукор – 300 г;

сир маскарпоне – 450 г;

яйця курячі – 3 шт.;

цукрова пудра – 200 г;

гранат – 1 шт.4

гранатовий сік – 70 г;

цукор ванільний – 10 г;

розпушувач – 12 г;

олія соняшникова – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У мисці збийте цукор, яйця та ванільний цукор. Додайте 250 г розм’якшеного масла і збивайте далі до однорідності.

У кефір додайте гранатовий сік, вилийте до яєчної маси і перемішайте. У суміш насипте просіяне з розпушувачем борошно і добре збийте, щоб не було грудочок.

Форму застеліть пергаментом, змастіть олією і налийте тісто. Запікайте у духовці, розігрітій до 180°С, 50 хвилин.

Для крему ретельно збийте 50 г масла, сир маскарпоне і цукрову пудру.

Готовий корж розріжте навпіл горизонтально, змажте половинки кремом і з’єднайте. Обмастіть верх і боки торта кремом. По краю прикрасьте гранатовими зернами. Покладіть у холодильник на кілька годин, щоб коржі встигли просочитися кремом.