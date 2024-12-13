Оселедець під шубою або салат «Шуба» – це популярний салат у пострадянських країнах, який часто готували на Різдво та Новий рік. Варіантів його виникнення є декілька, проте переважно вони повʼязані з імперською Росією або СРСР. Тож якщо ми хочемо позбутися всього російського і радянського в нашому житті, варто відставити подалі й оселедець під шубою. Тим більше, що існує чимало альтернативних салатів з оселедцем, зокрема, родом з країни, де ця риба є дуже популярною – з Норвегії.

Пропонуємо три варіанти салатів з оселедцем від норвезького магазину морепродуктів Еgersund та сайту «Смачненьке».

Матіас з червоною цибулею, яблуками та картоплею

Інгредієнти:

філе оселедця Matias – 4 шт.;

червоні цибулини – 2 шт.;

огірки мариновані або солоні – 300 г;

яблука – 2 шт.;

кукурудза – 100 г;

трав'яний оцет – 2 ст. л.;

сметана – 150 г;

столова ложка хрону;

картопля – на 4 порції.

Спосіб приготування:

Філе оселедця промокніть паперовим рушником і розкладіть на тарілці.

Почистіть цибулю, з яблук видаліть насіння. Огірки, цибулю та яблука поріжте на четвертинки та скибочки, змішайте з кукурудзою і травʼяним оцтом. Додайте до філе оселедця.

Змішайте сметану з хроном та полийте зверху.

Відваріть картоплю в мундирі та подавайте разом з салатом.

Оселедець з яблуком

Інгредієнти:

філе оселедця, нарізане смужками – 4 шт.;

картопля – 300 г;

зелений салат – ½;

помідори черрі, розрізані навпіл – 12 шт.;

червона цибулина, дрібно нарізана – 1 шт.;

яблука, нарізані скибочками – 2 шт.;

йогурт – 5 ст. л.;

яблучний оцет – 1 ст. л.;

зерна гірчиці – ½ ч. л.;

кріп, дрібно нарізаний – 1 гілочка;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть картоплю в підсоленій воді. Злийте воду та дайте охолонути. Наріжте кубиками.

Змішайте йогурт з яблучним оцтом та гірчичними зернами. Приправте сіллю, перцем та кропом.

Подрібніть салат, додайте картоплю, червону цибулю та помідори черрі. Покладіть філе оселедця та скибочки яблука. Окремо подайте соус.

Норвезький салат

Інгредієнти:

філе оселедця – 2 шт.;

картопля відварена – 3 шт.;

цибуля червона – 1 шт.;

майонез домашній – 100 г.

Спосіб приготування:

Нарізаємо невеликими шматочками філе оселедця. Очищаємо відварену картоплю і нарізаємо її кубиками, додаємо до риби.

Туди ж нарізаємо тонким пір’ям цибулю і заправляємо все соусом. Ретельно перемішати.