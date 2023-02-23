Рецепти
Оселедець у гірчичному соусі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Оселедця забагато не буває. Тим більше, коли піст на носі. Пропонуємо рецепт смачного гірчичного соусу.
Інгредієнти:
- оселедець 2 шт.
- цибулина велика 1 шт.
Для соуса:
- французька гірчиця (з зернами) 1 ч. л.
- мед 1 ч. л.
- оцет 1 ч. л.
- олія
На цю страву потрібно 5 хвилин, а смакує дуже добре (фото IStock)
Гірчицю добре розмішати з медом, додати оцет, розмішати ще раз та влити олію.
Оселедець розібрати на філе (можна, звісно, відразу купити філе), зверху викласти цибулю півкільцями. Залити соусом, перемішати і можна відразу подавати на стіл.
Ідеально смакує з хлібом (ось такий точно добре смакуватиме), вареною картоплею чи вареними яйцями.
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