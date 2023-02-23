Оселедця забагато не буває. Тим більше, коли піст на носі. Пропонуємо рецепт смачного гірчичного соусу.

Інгредієнти:

оселедець 2 шт.

цибулина велика 1 шт.

Для соуса:

французька гірчиця (з зернами) 1 ч. л.

мед 1 ч. л.

оцет 1 ч. л.

олія

На цю страву потрібно 5 хвилин, а смакує дуже добре (фото IStock)

Гірчицю добре розмішати з медом, додати оцет, розмішати ще раз та влити олію.

Оселедець розібрати на філе (можна, звісно, відразу купити філе), зверху викласти цибулю півкільцями. Залити соусом, перемішати і можна відразу подавати на стіл.

Ідеально смакує з хлібом (ось такий точно добре смакуватиме), вареною картоплею чи вареними яйцями.