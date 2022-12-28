Дуже смачний паштет для свята та на щодень за мотивами рецепта Джеймі Олівера. Можна зробити на Новий рік, адже це дуже швидко, просто та смачно.

Інгредієнти:

філе скумбрії гарячого копчення 1 ціла рибка (приблизно 300 гр. філе)

вершковий сир 100 гр.

гірчиця 2 ч. л.

сік з 1/2 лимона

оливкова олія 1-2 ст. л.

свіжомелений перець

зелена цибуля за бажанням

зелень петрушки за бажанням

Паштет можна подавати як салат або порційно (фото IStock)

Скумбрію почистити та витягнути з неї кістки. Покласти рибу у блендер, туди ж додати вершковий сир, гірчицю, петрушку, лимонний сік та оливкову олію, поперчити.

Збити все в режимі «пульс». Усі складники мають перемішатись, але не перетворитись на кашу. Тож можна обійтись і без блендера. Також можна відокремити половину риби, поламати її й не додавати в блендер, а потім додати в паштет.

Можна просто викласти паштет у салатник та посипати зеленою цибулею, можна зробити до паштету тости або крекери. Можна подати його порційно на тостах, крекерах або шматочках сирих овочів. Можна начинити ним профітролі.