Печінковий торт без майонезу – здорова альтернатива традиційній страві. Легкий та смачний печінковий торт, який обовʼязково прикрасить святковий стіл, готується швидко і виходить не менш смачним.

Інгредієнти:

Тісто для млинців:

яйце куряче, велике – 3 шт.;

печінка куряча – 500 г;

молоко 2,5% – 200 г;

рисове борошно – 100 г;

сіль за смаком;

чорний перець за смаком;

Начинка:

цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.;

морква – 2 шт.;

сметана 20% – 2 ст. л.;

сир м’який – 200 г;

сільза смаком.

Спосіб приготування:

Добре відмийте печінку, видаліть жовч.

Викладіть всі інгредієнти для тіста в миску та добре збийте блендером, допоки консистенція не стане схожою на тісто для млинців, пише Shuba.

Посмажте млинці по 3-4 хвилини з обох сторін, перекладіть в миску.

На сковороді протушіть дрібно нарізану цибулю та натерту на середній тертушці моркву. Змішайте овочі з іншими інгредієнтами для начинки.

Перемажте млинці начинкою, поставте в холодильник на годину.