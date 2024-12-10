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Корисний печінковий торт без майонезу. Рецепт дня0
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Печінковий торт без майонезу – здорова альтернатива традиційній страві. Легкий та смачний печінковий торт, який обовʼязково прикрасить святковий стіл, готується швидко і виходить не менш смачним.
Інгредієнти:
Тісто для млинців:
Начинка:
Добре відмийте печінку, видаліть жовч.
Викладіть всі інгредієнти для тіста в миску та добре збийте блендером, допоки консистенція не стане схожою на тісто для млинців, пише Shuba.
Посмажте млинці по 3-4 хвилини з обох сторін, перекладіть в миску.
На сковороді протушіть дрібно нарізану цибулю та натерту на середній тертушці моркву. Змішайте овочі з іншими інгредієнтами для начинки.
Перемажте млинці начинкою, поставте в холодильник на годину.
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