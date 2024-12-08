Приготування холодцю є довгим процесом. Для нього зазвичай варять мʼясо і субпродукти зі свинини або яловичини, зокрема, голову, вуха, хвіст та копита, які містять природні желейні речовини. До такого холодцю не додають желатин чи агар-агар, адже він легко застигне сам. Рецепт найкращого холодцю пише Smachnoho.

Інгредієнти:

яловичина – 1,4 кг;

свинячі ноги – 1 кг;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

сіль за смаком;

вода – 3 л;

лист лавровий – 5 шт.;

перець духмяний – 8 горошин;

часник – 8 зубчиків;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Яловичину добре промийте під холодною протічною водою, покладіть у велику каструлю і залийте водою. Залиште м’ясо і ніжки в воді на ніч у холодильнику, за цей час з нього зійде вся кров, яка могла б зробити бульйон каламутним. Вранці знову промийте. М’ясо, якщо потрібно, наріжте на більш дрібні шматочки – так воно швидше провариться. Знову залийте м’ясо і ноги холодною водою, щоб їх покрити повністю.

Поставте каструлю на вогонь і дочекайтеся, поки вода закипить. Обов’язково зніміть піну, яка утворюється на поверхні. Після закипання виставте вогонь на мінімум (бульйон повинен ледве іноді «побулькувати») і дайте м’ясу проваритися не менше 4 годин. Ні в якому разі не включайте сильний вогонь – бульйон вийде каламутним, а готовий холодець – негарним. У процесі варіння на поверхню води буде спливати жир і трохи піни – обов’язково все прибирайте.

Коли м’ясо провариться 4 години, додайте в каструлю очищені моркву і цибулю. Посоліть за смаком. Проваріть овочі в м’ясному бульйоні ще близько 2-2,5 годин. Ближче до кінця варіння додайте в бульйон перець і лавровий лист. Нехай спеції в бульйоні покиплять хвилин 20.

Часник очистіть від лушпиння і пропустіть через прес прямо в киплячий бульйон. Зробити це потрібно буквально за кілька хвилин до закінчення варіння, щоб бульйон набув яскравого смаку і аромату. Вимкніть плиту і дуже обережно дістаньте з киплячого бульйону м’ясо і свинячі ніжки. Їх потрібно охолодити, щоб можна було відокремити м’ясо від кісточок. Бульйон також акуратно, щоб не обпектися, процідіть через складену в 3-4 шари марлю. Охолодіть до кімнатної температури.

З’єднайте разом розібране на волокна м’ясо яловичини, а також м’якоть зі свинячих ніжок, яку потрібно дрібно нарізати. Розкладіть м’ясо по заздалегідь підготовлених формах. З вареної моркви можна зробити фігурки (квіточки, зірочки) і розкладіть поверх м’яса. Залийте формочки доверху остиглим бульйоном і відправте на ніч в холодильник, не забувши попередньо накрити форми харчовою плівкою.