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Хрумка квашена капуста з морквою на зиму. Рецепт дня0
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Квашена кауста вважається національною стравою. Її ще здавна заготовлювали на зиму і додавали у салати і гарніри. Щоб капуста залишилася довго хрусткою, потрібно використати лише декілька інгредієнтів. Рецепт від УНІАНу.
Інгредієнти:
- капуста – 2,5 кг;
- сіль – 1,5 ст. л.;
- морква – 1 шт.;
- мед – 1,5 ст. л.;
- вода – 1 л.
Спосіб приготування:
Воду доводимо до кипіння і додаємо сіль. В теплому маринаді розчиняємо мед і залишаємо повністю остигати.
В цей час шаткуємо наші овочі. Потім поміщаємо салат в банку і заливаємо розсолом. Ми залишаємо їх кваситися на 48 годин. Час від часу треба помішувати салат дерев'яною лопаткою. Зберігати закуску потрібно в холодильнику, а подавати краще з ароматним маслом.
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