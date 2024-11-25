Квашена кауста вважається національною стравою. Її ще здавна заготовлювали на зиму і додавали у салати і гарніри. Щоб капуста залишилася довго хрусткою, потрібно використати лише декілька інгредієнтів. Рецепт від УНІАНу.

Інгредієнти:

капуста – 2,5 кг;

сіль – 1,5 ст. л.;

морква – 1 шт.;

мед – 1,5 ст. л.;

вода – 1 л.

Спосіб приготування:

Воду доводимо до кипіння і додаємо сіль. В теплому маринаді розчиняємо мед і залишаємо повністю остигати.

В цей час шаткуємо наші овочі. Потім поміщаємо салат в банку і заливаємо розсолом. Ми залишаємо їх кваситися на 48 годин. Час від часу треба помішувати салат дерев'яною лопаткою. Зберігати закуску потрібно в холодильнику, а подавати краще з ароматним маслом.

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