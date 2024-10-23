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Швидка намазка з моркви. Рецепт дня0
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Якщо у вас був багатий урожай моркви і ви не знаєте, що з нею робити, то приготуйте швидку та корисну намазку з моркви. Вам знадобиться лише декілька інгредієнтів, які завжди є у холодильнику. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.
Інгредієнти:
- морква – 250 г;
- яйця – 2 шт.;
- сир (твердий або плавлений) – 70 г;
- часник – 2-3 зубчики;
- сметана (або вершковий сир) – 3 ст. л.;
- сіль і мелений перець за смаком.
Спосіб приготування:
Свіжу моркву натираємо на мілкій терці. До моркви натираємо відварені яйця ,твердий сир і часник.
Заправляємо сметаною чи вершковим сиром, солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо до однорідності і змащуємо хліб намазкою.
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