Якщо у вас був багатий урожай моркви і ви не знаєте, що з нею робити, то приготуйте швидку та корисну намазку з моркви. Вам знадобиться лише декілька інгредієнтів, які завжди є у холодильнику. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

морква – 250 г;

яйця – 2 шт.;

сир (твердий або плавлений) – 70 г;

часник – 2-3 зубчики;

сметана (або вершковий сир) – 3 ст. л.;

сіль і мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Свіжу моркву натираємо на мілкій терці. До моркви натираємо відварені яйця ,твердий сир і часник.

Заправляємо сметаною чи вершковим сиром, солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо до однорідності і змащуємо хліб намазкою.