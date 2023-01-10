Салат з пекінської капусти, моркви та яблук легко готується. А ще він є дуже корисним, особливо взимку.

Інгредієнти (на 4 порції):

капуста пекінська 200 гр. (один середній качан)

морква 2 шт. (середніх)

яблуко (краще квасне) 2 шт.

цибуля салатна (за бажанням) ½ шт.

сіль за смаком

сік лимона свіжовичавлений 1 ст.л.

олія оливкова 3-5 ст. л.

зелень петрушки та/або за бажанням

До салату можна додати зелену цибулю та болгарський перець (фото BigStock)

Тонко нарізати листя пекінської капусти. Якщо трапляться надто грубі її частини, їх можна натерти на терці.

Моркву та очищені від шкірки яблуканатерти на тертці. Цибулю (якщо використовуєте) нарізати тонкими півкільцями. Якщо не маєте салатної цибулі, можна звичайну обдати окропом, щоб вона стала ніжнішою.

Змішати всі компоненти салату. Полити лимонним соком та оливковою олією. За бажанням додати зелень петрушки або кропу. Перемішати.