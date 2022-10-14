Квашену капусту на зиму готують практично у кожній українській родині. Одні квасять її у дерев’яних бочках, інші – у меншій посудині, скажімо, у трилітрових банках. Квашена капуста у холодну пору року є джерелом вітамінів (С, К, Р, U, вітаміни групи В), амінокислот, пробіотиків, флавоноїдів. Ці сполуки позитивно впливають на роботу мозку, стимулюють утворення еритроцитів, нормалізують обмін речовин і забезпечують безперебійну роботу всіх органів.

Медики твердять, що молочно-кислі бактерії (лактобактерії) – дієві ліки для кишківника, вони захищають його від різних інфекцій. Якщо регулярно включати в раціон квашуну капусту, то можна поліпшити травлення, бо вона має високий зміст вітаміну С і є джерелом грубої клітковини.

До слова, вітаміну С у квашеній капусті більше, ніж у апельсинах та лимонах. У 300 г квашеної капусти міститься добова норма цього вітаміну. Окрім того, вона багата на макро і мікроелементи: натрій, калій, кальцій, фосфор, магній, залізо.

Квашену капусту варто включати у меню людям, які мають серцево-судинні захворювання. Її сік нормалізує рівень холестерину, поліпшує стан судин при атеросклерозі, що своєю чергою, поліпшує діяльність всієї серцево-судинної системи.

Ще один плюс на користь квашеної капусти - низька калорійність. У 100 г міститься лише 23 ккал. Тому її спокійно можуть споживати ті, хто бореться з вайвими кілограмами.

«У процесі квашення капусти виробляється нейромедіатор - ацитилхолін, який має заспокійливу дію. Крім того, вітамін С потрібен для синтезу серотоніну із триптофану (а це і активність вдень, і міцний сон вночі), тому впевнено можемо говорити, що квашена капуста допомагає заспокоїтися, знизити рівень тривоги», – каже лікар-гастроентеролог, дієтолог Наталія Ячмінська.

І додає, що більшість людей, на жаль, квасять капусту лише восени. А це варто робити впродовж року. Якщо влітку з’їсти 50-100 г квашеної капусти, то можна поліпшити здоров'я на декілька рівнів.

«Квашена капуста лише на перший погляд звична проста страва. Насправді – це їжа для сильних тілом та розумом людей», – каже дієтологиня.

Нині Наталія Ячмінська ділиться з читачами ZAXID.NET трьома незвичними рецептами квашення капусти.

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Квашена капуста з журавлиною

Інгредієнти:

капуста – 9 кг

морква – 1 кг

сіль – 200 г

журавлина, кмин – за смаком.

Капусту пошинкувати, морку натерти на грубій терці. Викласти у посудину шар капусти, шар моркви, пересипати сіллю. Буде смачно, якщо між шарами кинути журавлину чи кмин, але можна і без них. Капуста заквашується 72 години під гнітом, проколюється до дна, а тоді перемішується і готова до вживання.

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Квашена капуста з яблуками

Інгредієнти:

капуста – 1,5-2 кг

морква – 150 г

яблука – 10 шт.

сіль – за смаком

цукор – 2 ч. л

Капусту нашаткувати тонкою соломкою, моркву потерти на треці, яблука помити, якщо великі, то розрізати навпіл і вибрати серцевину.

У велику ємність викласти капусту і моркву, додати до них сіль, цукор, перемішати, злегка переминаючи руками. Накрити і залишити на півгодини, щоб пустили сік. На шар капусти з морковю покласти яблука, зверху прикрити їх новим шаром. Поставити капусту під прес і помістити в тепле місце на три дні. Щодня по кілька разів протикати капусту до дна, щоб вийшли гази. У процесі закваски на поверхні утворюється піна, яку обов’язково слід зняти.

Розкласти у стерильні банки, закрити капроновими кришками і прибрати у холодне місце.

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Квашена капуста з буряком, хроном і медом

Інгредієнти:

капуста – одна головка

морква – 1 шт.

буряк – 1 шт.

перець – 1 шт.

корінь хрону – 1 ст. л

сіль – 1 ст. л з вершком

мед – 2 ст.л

кмин, лавровий лист, духмяний перець – за смаком

Капусту і перець дрібно порізати, моркву, буряк, хрін потерти на терці, посолити, додати спеції і все ретельно перемішати, а тоді щільно напхати у скляну банку, зверху зафіксувати гілочками вишні. У кімнаті тримати кілька днів і часто пронизувати гострою дерев‘яною шпичкою, щоб гази її не згірчили. І капуста готова до вживання. Так закладати банку за банкою, щоб у вас весь час була свіжа квашена капуста. Мед її делікатно ферментизує.