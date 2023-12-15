Цей корінь використовують не лише в кулінарії, він має неабиякі лікувальні властивості

Серед продуктів, якими господині запасаються до різдвяних свят, обов’язково є і корінь хрону, бо важко уявити святковий стіл без бурячків з хроном. Вони добре смакують з усіма видами м’яса, куркою, холодцем. Та, мабуть, не усі знають, що хрін має ще й неабиякі лікувальні властивості. Дієтологиня Наталія Заходнік каже, що він поліпшує травлення, підвищує апетит, знижує рівень цукру в крові, має жовчогінну і сечогінну дію, підвищує чоловічу потенцію тощо.

«Корінь хріну широко використовують в кулінарії для приготування різноманітних страв. Та хрін – це також ліки для мозку, серця, кісток, він є незамінним у період застуд. У його корені більше вітаміну С, ніж у смородині та лимонах. Він містить ефірні олії, котрі мають потужну бактерицидну дію, вбивають мікроби, тому у період спалаху респіраторних недуг, може виявитись найкращим рятівником», – каже дієтологиня.

Корисні властивості хрону

Натуральний антибіотик. Хрін має виражені бактерицидні властивості. Вдихання парів тертого кореня допомагає запобігти зараженню вірусами і бактеріями, що особливо актуально в період поширення ГРВІ та грипу. Він містить фітонциди, які допомагають при захворюваннях дихальних, сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту. Має протизапальні властивості, допомагає при ревматизмі, артриті, радикуліті.

Скриня вітамінів і мінералів. Корінь хрону багатий вітамінами: С, В1, В2, В6, РР, які необхідні для нормальної роботи організму. Вітаміну С у ньому більше, ніж у смородині і лимоні. Хрін містить кальцій, фосфор, магній, залізо, йод, які необхідні для здоров'я кісток, зубів, волосся, шкіри.

Підвищує апетит. Різкий смак хріну стимулює вироблення шлункового соку, що сприяє поліпшенню апетиту. Продукт активізує вироблення шлункового соку, що сприяє кращому перетравленню і засвоєнню важкої та жирної їжі.

Знижує рівень холестерину. Хрін містить речовини, які допомагають знизити рівень холестерину в крові. У середньому на добу для профілактики рекомендовано вживати 10 г хрону.

Підсилює статевий потяг. Свіжий корінь є афродизіаком, який підсилює статевий потяг. У народній медицині його використовують для лікування урологічних захворювань і для зміцнення потенції у чоловіків.

Допомагає схуднути. У 100 г хрону міститься всього 50 ккал. Через високий вміст клітковини на перетравлення його м’якоті витрачається значно більше енергії, ніж виділяється при повному засвоєнні.

Виводить зайву рідину і сечову кислоту. Питна вода, в якій плавають 1-2 корінці хрону, довго зберігається свіжою, має приємний смак і цілющі властивості. Вона сприяє виведенню з організму надлишків рідини та сечової кислоти. Така вода особливо корисна літнім людям, бо зменшує набряки на ногах, подагричний та ревматичний біль, сприяє розчиненню каменів у сечовому міхурі.

Кому з хроном треба бути обережним?

Людям, у яких є виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, геморой в стадії загострення, гастрит, підвищена кислотність шлунка, ерозивно-виразкові ураження кишківника хрін рекомендують не вживати.

Варто відмовитися від нього, якщо є захворювання нирок, що супроводжується утворенням солей і каменів оксалатів, а також вагітним, людям, які мають алергію (хрін є сильним алергеном), бронхіальну астму. Не варто давати його дітям до 10 років.

Як краще зберігати хрін

Ідеаьними умовами для зберігання великої кількості коренів хрону є льохи і підвальні приміщення. Там хрін найдовше зберігає свої смакові властивості.

Корені хрону можна зберігати і у холодильнику. Їх слід почистти, скласти в пакети, щільно зав'язати і покласти на нижню полицю. Щоб уникнути підвищеної вологості, кожен корінь попередньо загорніть у папір. Очищений корінь зберігається протягом 3-4 місяців, а неочищений – близько місяця.

Хрін можна зберігати не тільки в холодильній, але і в морозильній камері. Корені прекрасно зберігають свій смак і аромат. Для заморозки помитий і очищений корінь нарізають зручними порційними шматочками по 2-4 см. Його засипають в чисті герметичні контейнери або пакети і зберігають до наступного врожаю.

Якщо нарізати корені тонкими пластинами і висушити в духовці при температурі не менше 50 градусів упродовж декількох годин, то зберігати таку заготівлю можна більше року.

Рецепти страв з хроном

Хрін добре росте у нашій місцевості, інколи навіть доводиться боротися з ним, бо витісняє іншу городину, тому він доступний практично усім. Страви, до складу яких входить хрін, смачні і корисні. Нині ділимося трьома рецептами страв з хроном.

Бурячки з хроном (бурачки, цвіклі)

Інгредієнти:

буряк – 2 кг

хрін (корінь) – 80-100 г

цукор – 1 ст.л

сіль – 1 ст. л

оцет або лимонний сік – 2 ст. л

Спосіб приготування:

Буряк помити і відварити, а тоді потерти на дрібній терці з зубчиками. Хрін почистити і також натерти на дрібній терці (або подрібнити у блендері). До бурячків додати цукор, сіль, хрін і оцет. Можна замість оцту додати лимонний сік. Добре все перемішати. Попробувати на смак і додати те, чого вам бракує (солі, цукру, оцту). Ті, хто любить гострі бурячки, можуть додати більше хріну.

Бурячки краще готувати хоч би за день-два до свят, щоб інгредієнти добре «подружилися». Зберігати у скляних банках у холодильнику. Вони чудово підійдуть до м’ясних страв, курки, холодцю.

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Салат з хрону, моркви та яблук

Інгредієнти:

морква – 1 середня

яблуко – 1

тертий свіжий хрін – 1 ч. л

натуральний йогорут або сметана – 2 ст. л

лимонний сік – 1-2 краплі

оливкова олія – 1 ст. л

цукор і сіль за смаком

Спосіб приготування:

Моркву дрібно натерти на тертці. Яблуко, почистити і також натерти. Додати інші інгредієнти, перемішати. Смачно і корисно.

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Соус з хрону на рибному бульйоні

Інгредієнти:

сметана – 200г

рибний бульйон – 200г

хрін – 2 корені

борошно – 1 ст. л

вершкове масло – 1 ст. л

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Почистити хрін і дрібно натерти, викласти у сковорідку з розтопленим маслом, трішки обсмажити і всипати борошно. Прогріти, влити бульйон і сметану, посолити, довести до кипіння і соус готовий.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.