Приготувати жульєн можна порційно в булочках. Запечене тісто чудово поєднується з ніжними грибами у вершках. Швидкий рецепт від Cookpad. Інгредієнти Булочки 5 шт. Куряче філе 250 г Печериці 150 г Вершки або сметана 40 мл Рослинна олія 2 ст. л. Сир 150 г Цибуля 1 шт. Сіль, перець за смаком Часник за бажанням Спосіб приготування: Крок 1 У сковороді розігрійте олію. Викладіть печериці, м’ясо, цибулю, порізані кубиками, та обсмажте, поки рідина від грибів не випарується. Крок 2 Додайте вершки (можна замінити сметаною). Посоліть, поперчіть та перемішайте. Смажте все разом 5-7 хвилин. Натріть сир. Крок 3 Наповніть булочки підготовленою начинкою. Зверху рясно посипте тертим сиром. Крок 4 Поставте булочки в розігріту до 200°С духовку на 10 хвилин, поки сир не розплавиться.

