Жульєн у булочках. Рецепт дня0
Приготувати жульєн можна порційно в булочках. Запечене тісто чудово поєднується з ніжними грибами у вершках. Швидкий рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Булочки
|5 шт.
|Куряче філе
|250 г
|Печериці
|150 г
|Вершки або сметана
|40 мл
|Рослинна олія
|2 ст. л.
|Сир
|150 г
|Цибуля
|1 шт.
|Сіль, перець
|за смаком
|Часник
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
У сковороді розігрійте олію. Викладіть печериці, м’ясо, цибулю, порізані кубиками, та обсмажте, поки рідина від грибів не випарується.
Крок 2
Додайте вершки (можна замінити сметаною). Посоліть, поперчіть та перемішайте. Смажте все разом 5-7 хвилин. Натріть сир.
Крок 3
Наповніть булочки підготовленою начинкою. Зверху рясно посипте тертим сиром.
Крок 4
Поставте булочки в розігріту до 200°С духовку на 10 хвилин, поки сир не розплавиться.
