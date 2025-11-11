Смажені пиріжки з горохом. Рецепт дня0
Смажені пиріжки – кулінарна класика, що ніколи не втрачає актуальності. М’які, повітряні та ароматні, вони викликають найтепліші спогади про домашню кухню. Рецепт від Кate.nora.blog.
Інгредієнти
|Молоко
|1 скл.
|Тепла вода
|1 скл.
|Дріжджі пресовані
|20 г
|Сіль
|0.5 ч. л.
|Цукор
|1 ст. л.
|Олія соняшникова рафінована
|2 ст. л.
|Горілка
|3 ст. л.
|Борошно пшеничне
|650 г
|Горох сухий
|1 скл.
|Зубки часнкику
|3 шт.
|Вода
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Залийте горох окропом у пропорції (1:3), посоліть і варіть до готовності. Злийте не всю воду і потовчіть його до стану пюре.
Крок 2
З’єднайте в мисці ледь теплі молоко і воду, подрібніть дріжджі, додайте цукор, гарно розмішайте до розчинення дріжджів. Всипте сіль, влийте олію, горілку, додайте просіяне борошно і замісіть тісто (місіть близько 10 хвилин.) Тісто має вийти липким.
Крок 3
Накрийте миску з тістом рушником та залиште підходити у теплому місці на 40-60 хвилин. Готове тісто дуже ніжне, еластичне, але досить рідке, тож працювати з ним потрібно змочивши руки в олії.
Крок 4
Відщипуйте шматочок тіста, сформуйте з нього кульку підвертаючи всередину, як на відео. Потім розплескайте на долоні в коло, покладіть начинку, защипніть краї й сформуйте пиріжок. Викладіть пиріжки на змазану олією стільницю і дайте їм трохи підійти.
Крок 5
У сковороду налийте велику кількість олії (пиріжки мають плавати в ній не торкаючись дна). Гарно її розігрійте. Обсмажуйте пиріжки з обох сторін до золотистого кольору. Готові пиріжки викладайте на паперовий рушник, щоб увібрав зайву олію.
Крок 6
Часник вичавіть через прес або подрібніть ножем і залийте 2 ст. л. кип’яченої води, полийте готові пиріжки цією часниковою сумішшю.