Смажені пиріжки – кулінарна класика, що ніколи не втрачає актуальності. М’які, повітряні та ароматні, вони викликають найтепліші спогади про домашню кухню. Рецепт від Кate.nora.blog.

Інгредієнти

Молоко 1 скл. Тепла вода 1 скл. Дріжджі пресовані 20 г Сіль 0.5 ч. л. Цукор 1 ст. л. Олія соняшникова рафінована 2 ст. л. Горілка 3 ст. л. Борошно пшеничне 650 г Горох сухий 1 скл. Зубки часнкику 3 шт. Вода 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Залийте горох окропом у пропорції (1:3), посоліть і варіть до готовності. Злийте не всю воду і потовчіть його до стану пюре.

Крок 2 З’єднайте в мисці ледь теплі молоко і воду, подрібніть дріжджі, додайте цукор, гарно розмішайте до розчинення дріжджів. Всипте сіль, влийте олію, горілку, додайте просіяне борошно і замісіть тісто (місіть близько 10 хвилин.) Тісто має вийти липким.

Крок 3 Накрийте миску з тістом рушником та залиште підходити у теплому місці на 40-60 хвилин. Готове тісто дуже ніжне, еластичне, але досить рідке, тож працювати з ним потрібно змочивши руки в олії.

Крок 4 Відщипуйте шматочок тіста, сформуйте з нього кульку підвертаючи всередину, як на відео. Потім розплескайте на долоні в коло, покладіть начинку, защипніть краї й сформуйте пиріжок. Викладіть пиріжки на змазану олією стільницю і дайте їм трохи підійти.

Крок 5 У сковороду налийте велику кількість олії (пиріжки мають плавати в ній не торкаючись дна). Гарно її розігрійте. Обсмажуйте пиріжки з обох сторін до золотистого кольору. Готові пиріжки викладайте на паперовий рушник, щоб увібрав зайву олію.