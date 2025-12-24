Більшість манників готують на кефірі або кислому молоці, але цей варіант – пісний і без яєць. Основою тіста є манка, вода та олія, а насичений смак забезпечує какао. За бажанням готовий пиріг можна доповнити простою шоколадною глазур’ю. Рецерт від Shuba.

Інгредієнти Для тіста: Манка 1 скл. Борошно пшеничне 1 скл. Цукор 1 скл. Вода 1 скл. Какао 3 ст. л. Олія соняшникова 0,5 скл. Розпушувач 2 ч. л. Сіль за смаком Для глазурі: Какао 2 ст. л. Цукор 2 ст. л. Олія соняшникова 3 ст. л. Вода 4 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Насипте в миску цукор і манку, залийте холодною водою та добре перемішайте. Залиште суміш на 30 хвилин, щоб манка набухла. Крок 2 Додайте сіль і какао, перемішайте до однорідності. Крок 3 Просійте борошно, всипте розпушувач і знову ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Крок 4 Влийте олію та перемішайте тісто. Розігрійте духовку до 180°C. Крок 5 Перелийте тісто у форму з високими бортиками, розрівняйте поверхню та випікайте до сухої шпажки. Крок 6 У каструльці з’єднайте всі інгредієнти для глазурі, поставте на слабкий вогонь і проваріть, постійно помішуючи. Крок 7 Дайте маннику трохи охолонути та полийте його теплою глазур’ю.