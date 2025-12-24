Шоколадний манник без яєць. Рецепт дня0
Більшість манників готують на кефірі або кислому молоці, але цей варіант – пісний і без яєць. Основою тіста є манка, вода та олія, а насичений смак забезпечує какао. За бажанням готовий пиріг можна доповнити простою шоколадною глазур’ю. Рецерт від Shuba.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Манка
|1 скл.
|Борошно пшеничне
|1 скл.
|Цукор
|1 скл.
|Вода
|1 скл.
|Какао
|3 ст. л.
|Олія соняшникова
|0,5 скл.
|Розпушувач
|2 ч. л.
|Сіль
|за смаком
|Для глазурі:
|Какао
|2 ст. л.
|Цукор
|2 ст. л.
|Олія соняшникова
|3 ст. л.
|Вода
|4 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Насипте в миску цукор і манку, залийте холодною водою та добре перемішайте. Залиште суміш на 30 хвилин, щоб манка набухла.
Крок 2
Додайте сіль і какао, перемішайте до однорідності.
Крок 3
Просійте борошно, всипте розпушувач і знову ретельно перемішайте, щоб не було грудочок.
Крок 4
Влийте олію та перемішайте тісто. Розігрійте духовку до 180°C.
Крок 5
Перелийте тісто у форму з високими бортиками, розрівняйте поверхню та випікайте до сухої шпажки.
Крок 6
У каструльці з’єднайте всі інгредієнти для глазурі, поставте на слабкий вогонь і проваріть, постійно помішуючи.
Крок 7
Дайте маннику трохи охолонути та полийте його теплою глазур’ю.