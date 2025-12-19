Шоколадний штолен з фундуком. Рецепт дня0
Шоколадний штолен з фундуковим марципаном – різдвяна класика, яке поєднує насичений смак какао, аромат прянощів і соковитість сухофруктів. Він довго зберігається, з кожним днем стає ще смачнішим і чудово підходить як для святкового столу, так і для подарунка. Цей штолен можна спекти заздалегідь, щоб у святкові дні просто насолоджуватися затишком і чаєм. Рецепт від Picantecooking.
Інгредієнти
|Молоко
|100 мл
|Борошно
|250 г
|Какао
|20 г
|Свіжі дріжджі
|15 г
|Цукор
|80 г
|Яйце
|1 шт.
|Вершкове масло
|80 г
|Вʼялена вишня
|100 г
|Апельсинові цукати
|40 г
|Ром
|25 г
|Цедра апельсина
|1 шт.
|Мелена кориця
|1/6 ч. л.
|Мелений кардамон
|1/6 ч. л.
|Мелений мускатний горіх
|1/6 ч. л.
|Мелений фундук або фундукове борошно
|90 г
|Цукрова пудра
|90 г
|Ром
|1 ст. л.
|Ромова есенція
|кілька крапель
|Яєчний білок
|2 ст. л.
|Вершкове масло
|для змащування
|Цукрова пудра
|для посипання
Спосіб приготування:
Крок 1
В’ялену вишню та апельсинові цукати викласти в миску, залити ромом, перемішати й залишити настоюватися.
Крок 2
У блендері з’єднати всі інгредієнти для фундукового марципана (мелений фундук, цукрова пудра, ром, ромова есенція та білок) та збити до утворення щільної маси. Сформувати з неї валик довжиною приблизно 27–28 см і загорнути в харчову плівку.
Крок 3
У великій мисці або чаші міксера розчинити дріжджі в теплому молоці. Додати борошно, какао, цукор, яйце, ром, цедру та спеції. Замісити однорідне тісто.
Крок 4
Поступово, невеликими порціями, вмішати вершкове масло, кожного разу добре вимішуючи тісто до повного вбирання масла.
Крок 5
Накрити тісто та залишити при кімнатній температурі до збільшення вдвічі.
Крок 6
Обім’яти тісто, відцідити вишню й цукати та вмішати їх у тісто до рівномірного розподілу.
Крок 7
Викласти тісто на присипану борошном поверхню, розкачати у прямокутник приблизно 30×15 см. По центру викласти валик марципана та сформувати штолен, загортаючи тісто шарами, як діловий лист.
Крок 8
Обережно перекласти штолен на деко з пергаментом, накрити рушником і залишити на 45 хвилин для підростання.
Крок 9
Розігріти духовку до 180 °C та випікати штолен 40–50 хвилин до рум’яності й готовності.
Крок 10
Гарячий штолен щедро змастити вершковим маслом і густо посипати цукровою пудрою.
Крок 11
Залишити до повного вистигання, після чого нарізати. Зберігати загорнутим у фольгу до двох тижнів.