Шоколадний штолен з фундуковим марципаном – різдвяна класика, яке поєднує насичений смак какао, аромат прянощів і соковитість сухофруктів. Він довго зберігається, з кожним днем стає ще смачнішим і чудово підходить як для святкового столу, так і для подарунка. Цей штолен можна спекти заздалегідь, щоб у святкові дні просто насолоджуватися затишком і чаєм. Рецепт від Picantecooking.

Інгредієнти Молоко 100 мл Борошно 250 г Какао 20 г Свіжі дріжджі 15 г Цукор 80 г Яйце 1 шт. Вершкове масло 80 г Вʼялена вишня 100 г Апельсинові цукати 40 г Ром 25 г Цедра апельсина 1 шт. Мелена кориця 1/6 ч. л. Мелений кардамон 1/6 ч. л. Мелений мускатний горіх 1/6 ч. л. Мелений фундук або фундукове борошно 90 г Цукрова пудра 90 г Ром 1 ст. л. Ромова есенція кілька крапель Яєчний білок 2 ст. л. Вершкове масло для змащування Цукрова пудра для посипання Спосіб приготування: Крок 1 В’ялену вишню та апельсинові цукати викласти в миску, залити ромом, перемішати й залишити настоюватися. Крок 2 У блендері з’єднати всі інгредієнти для фундукового марципана (мелений фундук, цукрова пудра, ром, ромова есенція та білок) та збити до утворення щільної маси. Сформувати з неї валик довжиною приблизно 27–28 см і загорнути в харчову плівку. Крок 3 У великій мисці або чаші міксера розчинити дріжджі в теплому молоці. Додати борошно, какао, цукор, яйце, ром, цедру та спеції. Замісити однорідне тісто. Крок 4 Поступово, невеликими порціями, вмішати вершкове масло, кожного разу добре вимішуючи тісто до повного вбирання масла. Крок 5 Накрити тісто та залишити при кімнатній температурі до збільшення вдвічі. Крок 6 Обім’яти тісто, відцідити вишню й цукати та вмішати їх у тісто до рівномірного розподілу. Крок 7 Викласти тісто на присипану борошном поверхню, розкачати у прямокутник приблизно 30×15 см. По центру викласти валик марципана та сформувати штолен, загортаючи тісто шарами, як діловий лист. Крок 8 Обережно перекласти штолен на деко з пергаментом, накрити рушником і залишити на 45 хвилин для підростання. Крок 9 Розігріти духовку до 180 °C та випікати штолен 40–50 хвилин до рум’яності й готовності. Крок 10 Гарячий штолен щедро змастити вершковим маслом і густо посипати цукровою пудрою. Крок 11 Залишити до повного вистигання, після чого нарізати. Зберігати загорнутим у фольгу до двох тижнів.