Найважче в різдвяному штолені – вчасно почати, адже він має постояти кілька тижнів. Ось рецепт класичного німецького штолена. Час ще є.



Інгредієнти:

Тісто:

масло 200 г

яйця 5 шт.

борошно 1 кг

молоко 200 мл

цукор 200 г

сіль 1/5 ч. л.

сухі дріжджі 1 ст. л.

Сухофрукти та горіхи:

родзинки 100 г

курага 100 г

інжир 100 г

цукати 100 г

в’ялена журавлина 100 г

коньяк 100 мл

фундук 150 г

мигдаль 150 г

цедра 1 апельсину

спеції (сушений імбир, мускатний горіх, кардамон, кориця та ваніль)

Для посипання

масло 50 г

цукрова пудра 500 г

Спеції, горіхи та сухофрукти можна добирати на власний смак (фото Depositphoto)

Сухофрукти обдати окропом, нарізати. Сухофрукти та цукати можна брати будь-які, на свій смак, головне, щоб загальна кількість була такою. Це саме стосується і горіхів. Залити коньяком (або іншим міцним алкоголем), скласти в банку та залишити мінімум на 24 години. Сухофрукти можна замочувати до тижня.

Після того як суміш сухофруктів настоялась, готуємо сам штолен. Нарізати горіхи (на великі шматки, можна на половинки).

Зробити опару: склянку теплого молока (35°) змішати з 1 ст.л. цукру та 1 ст.л. дріжджів. Додати склянку борошна та залишити в теплому місці на 10-15 хвилин.

Змішати 1 ч.л. цукру та спеції (тут також можна дати волю своїй уяві). та цедру апельсина. Змішати яйця із залишками цукру, збити та додаємо розтоплене масло. Все змішати. Додати 3 склянки борошна та змішати.

Додати сухофрукти та горіхи, перемішати. Дуже добре вимісити тісто, додавши залишки борошна.

Розділити на дві частини. Розкачати у формі овалу. Надати форму штолена, скрутивши тісто. Викласти штолени у форми або на деко, покрите пергаментом. Залишити у теплому місці на 35-45 хвилин для підйому. Відправити в духовку, розігріту до 180° та випікати протягом 60-70 хвилин до рум'яного кольору. Треба вважати, бо духовки у всіх різні.

Готові гарячі штолени змастити маслом та посипати цукровою пудрою. Після того, як штолен охолоне, загорнути в пергамент, тканину або фольгу та покласти в прохолодне місце мінімум на 2 тижні (можна довше, до місяця). Після досягання дістати штолен та знову посипати цукровою пудрою.

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