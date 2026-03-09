Форшмак – смачна закуска, яка чудово доповнить святковий стіл або стане апетитною перекускою в будні. Ця страва готується швидко й легко. Зазвичай її подають із підсмаженими тостами або хрусткими хлібцями. Головним інгредієнтом є філе жирного оселедця. Важливо, щоб у ньому не було дрібних кісточок, за потреби їх можна видалити пінцетом. Перед приготуванням обов’язково скуштуйте оселедець: він має бути слабосолоним. Рецепт від «Рецепти українською».

Інгредієнти філе оселедця 200 г курячі яйця 2 шт. зелене яблуко (кислувате) 1 шт. вершкове масло (м’яке) 70 г ріпчаста цибуля 1 невелика головка білий батон або житній хліб за кількістю порцій Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте яблуко. Почистьте його від шкірки, розріжте навпіл, видаліть серцевину та насіння. Наріжте невеликими шматочками й покладіть у чашу блендера. Крок 2 Зваріть яйця. Варіть їх 8–10 хвилин після закипання води. Остудіть, почистьте від шкаралупи, наріжте та додайте до яблука. Крок 3 Підготуйте оселедець і хліб. Філе оселедця подрібніть, видаливши залишки кісточок. Хліб без скоринки розкришіть і додайте до блендера. Крок 4 Подрібніть інгредієнти. Збийте все до однорідної маси. За потреби зупиняйте блендер і перемішуйте суміш ложкою. Крок 5 Додайте вершкове масло. Покладіть м’яке масло в готову основу та ще раз ретельно збийте до кремоподібної консистенції. Крок 6 Охолодіть закуску. Перекладіть форшмак у скляну банку або контейнер із кришкою та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.