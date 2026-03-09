Класичний форшмак. Рецепт дня0
Форшмак – смачна закуска, яка чудово доповнить святковий стіл або стане апетитною перекускою в будні. Ця страва готується швидко й легко. Зазвичай її подають із підсмаженими тостами або хрусткими хлібцями. Головним інгредієнтом є філе жирного оселедця. Важливо, щоб у ньому не було дрібних кісточок, за потреби їх можна видалити пінцетом. Перед приготуванням обов’язково скуштуйте оселедець: він має бути слабосолоним. Рецепт від «Рецепти українською».
Інгредієнти
|філе оселедця
|200 г
|курячі яйця
|2 шт.
|зелене яблуко (кислувате)
|1 шт.
|вершкове масло (м’яке)
|70 г
|ріпчаста цибуля
|1 невелика головка
|білий батон або житній хліб
|за кількістю порцій
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте яблуко. Почистьте його від шкірки, розріжте навпіл, видаліть серцевину та насіння. Наріжте невеликими шматочками й покладіть у чашу блендера.
Крок 2
Зваріть яйця. Варіть їх 8–10 хвилин після закипання води. Остудіть, почистьте від шкаралупи, наріжте та додайте до яблука.
Крок 3
Підготуйте оселедець і хліб. Філе оселедця подрібніть, видаливши залишки кісточок. Хліб без скоринки розкришіть і додайте до блендера.
Крок 4
Подрібніть інгредієнти. Збийте все до однорідної маси. За потреби зупиняйте блендер і перемішуйте суміш ложкою.
Крок 5
Додайте вершкове масло. Покладіть м’яке масло в готову основу та ще раз ретельно збийте до кремоподібної консистенції.
Крок 6
Охолодіть закуску. Перекладіть форшмак у скляну банку або контейнер із кришкою та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.