Проста й поживна страва для щоденного меню. Поєднання ніжної курки та соковитої капусти створює насичений смак і приємний аромат. Страва виходить м’якою, ситною та чудово смакує як самостійно, так і з гарніром. Рецепт від Kamelena.

Інгредієнти капуста 1 кг курка 500 г томатна паста 2–3 ст. л. сіль за смаком перець за смаком олія 2–3 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Відокремте м’ясо від кісток та наріжте великими шматочками. Крок 2 Нашаткуйте капусту дрібною соломкою. Крок 3 Налийте олію у велику каструлю з товстим дном та розігрійте її. Викладіть шматочки курки та обсмажуйте, постійно перемішуючи, 3–4 хвилини до побіління з усіх боків. Додайте капусту та ретельно перемішайте. Крок 4 Накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 20 хвилин, за потреби підлийте трохи води. Крок 5 Додайте томатну пасту, посоліть і поперчіть. Крок 6 Добре перемішайте та тушкуйте ще 20 хвилин до повної м’якості капусти.