Тушкована капуста з куркою. Рецепт дня0
Проста й поживна страва для щоденного меню. Поєднання ніжної курки та соковитої капусти створює насичений смак і приємний аромат. Страва виходить м’якою, ситною та чудово смакує як самостійно, так і з гарніром. Рецепт від Kamelena.
Інгредієнти
|капуста
|1 кг
|курка
|500 г
|томатна паста
|2–3 ст. л.
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
|олія
|2–3 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Відокремте м’ясо від кісток та наріжте великими шматочками.
Крок 2
Нашаткуйте капусту дрібною соломкою.
Крок 3
Налийте олію у велику каструлю з товстим дном та розігрійте її. Викладіть шматочки курки та обсмажуйте, постійно перемішуючи, 3–4 хвилини до побіління з усіх боків. Додайте капусту та ретельно перемішайте.
Крок 4
Накрийте кришкою та тушкуйте на середньому вогні приблизно 20 хвилин, за потреби підлийте трохи води.
Крок 5
Додайте томатну пасту, посоліть і поперчіть.
Крок 6
Добре перемішайте та тушкуйте ще 20 хвилин до повної м’якості капусти.