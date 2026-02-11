Кімчі – це традиційна корейська закуска, яка здобула популярність у всьому світі завдяки своєму яскравому смаку та корисним властивостям. Цей рецепт дозволить вам приготувати ароматну кімчі з білокачанної капусти в домашніх умовах. Поєднання часнику, імбиру та перцю чилі надасть страві насичений і пікантний смак. Рецепт від Toastpad.

Інгредієнти Білокачанна капуста 1 головка Сіль 200 г Вода 2 л Часник 10 зубчиків Імбир 50 г Червоний перець чилі 3 стручки Цукор 1 ст. л. Соєвий соус 100 мл Зелена цибуля 1 пучок Морква 1 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Візьміть капусту, розріжте її навпіл, потім на четвертинки та видаліть жорстку частину стебла. Наріжте капусту великими шматками. Крок 2 Розчиніть сіль у воді в глибокій мисці. Помістіть капусту в розсіл і залиште на 2–3 години. Крок 3 Очистіть часник і роздушіть його. Натріть імбир на тертці. Подрібніть перець чилі до дрібного стану. Крок 4 Змішайте часник, імбир, перець чилі, цукор і соєвий соус до однорідної маси. Крок 5 Промийте капусту під холодною водою та дайте їй стекти в друшляку 15–20 хвилин. Крок 6 Змішайте капусту з підготовленою сумішшю. Додайте нарізану моркву та зелену цибулю. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Крок 7 Перекладіть капусту в чисту банку або контейнер. Утрамбуйте її щільно, щоб видалити повітря. Крок 8 Залиште кімчі при кімнатній температурі на 1–2 дні для бродіння. Крок 9 Перемістіть кімчі в холодильник для подальшого зберігання.