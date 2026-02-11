Кімчі з білокачанної капусти. Рецепт дня0
Кімчі – це традиційна корейська закуска, яка здобула популярність у всьому світі завдяки своєму яскравому смаку та корисним властивостям. Цей рецепт дозволить вам приготувати ароматну кімчі з білокачанної капусти в домашніх умовах. Поєднання часнику, імбиру та перцю чилі надасть страві насичений і пікантний смак. Рецепт від Toastpad.
Інгредієнти
|Білокачанна капуста
|1 головка
|Сіль
|200 г
|Вода
|2 л
|Часник
|10 зубчиків
|Імбир
|50 г
|Червоний перець чилі
|3 стручки
|Цукор
|1 ст. л.
|Соєвий соус
|100 мл
|Зелена цибуля
|1 пучок
|Морква
|1 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Візьміть капусту, розріжте її навпіл, потім на четвертинки та видаліть жорстку частину стебла. Наріжте капусту великими шматками.
Крок 2
Розчиніть сіль у воді в глибокій мисці. Помістіть капусту в розсіл і залиште на 2–3 години.
Крок 3
Очистіть часник і роздушіть його. Натріть імбир на тертці. Подрібніть перець чилі до дрібного стану.
Крок 4
Змішайте часник, імбир, перець чилі, цукор і соєвий соус до однорідної маси.
Крок 5
Промийте капусту під холодною водою та дайте їй стекти в друшляку 15–20 хвилин.
Крок 6
Змішайте капусту з підготовленою сумішшю. Додайте нарізану моркву та зелену цибулю. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Крок 7
Перекладіть капусту в чисту банку або контейнер. Утрамбуйте її щільно, щоб видалити повітря.
Крок 8
Залиште кімчі при кімнатній температурі на 1–2 дні для бродіння.
Крок 9
Перемістіть кімчі в холодильник для подальшого зберігання.