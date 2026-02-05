Пекінська капуста не лише урізноманітнює наш раціон, а й неабияк корисна для здоров'я

Пекінська капуста давно перестала бути екзотикою на наших столах. Цей ніжний овоч із солодкуватим смаком та хрусткою текстурою є улюбленцем багатьох господинь. А ферментована пекінська капуста у вигляді кімчі – це не просто смачна закуска, а справжній суперфуд, який можна приготувати вдома з доступних українських продуктів.

Споживання пекінської капусти, каже дієтолог Андрій Маковецький, поліпшує роботу кишківника, підтримує здоров’я серця, допомагає виводити зайву рідину, зміцнює імунітет, покращує стан шкіри, волосся тощо.

Чому пекінська капуста така корисна для здоров’я?

Пекінська капуста або китайський салат – це овоч із родини капустяних, який поєднує ніжність листкового салату та корисні властивості звичайної капусти. У 100 г свіжої пекінської капусти міститься всього 16 калорій, що робить її ідеальним продуктом для тих, хто стежить за вагою.

«У складі пекінської капусти є вітамін С (27 мг на 100 г, що становить 30% добової норми), вітамін К (43 мкг – 36% норми), фолієва кислота (79 мкг – 20% норми), вітамін А у формі бета-каротину, вітаміни групи В. З мінералів присутні калій (238 мг – 5% норми), кальцій (77 мг – 8% норми), магній, залізо, фосфор», – каже дієтолог.

За його словами, пекінська капуста містить глюкозинолати – сірковмісні сполуки, які мають протиракові властивості. Також у ній багато клітковини, яка покращує роботу кишківника, та антиоксидантів, що захищають клітини від старіння.

На відміну від білокачанної капусти, пекінська не викликає здуття живота та легше засвоюється. Вона має легкий сечогінний ефект, допомагає виводити зайву рідину з організму, підтримує здоров’я серця завдяки калію, зміцнює імунітет, покращує стан шкіри та волосся.

Що таке кімчі і чим воно корисне

Кімчі можна приготувати вдома з українськими інгредієнтами

Кімчі – це традиційна корейська страва, ферментована пекінська капуста з гострими приправами. Процес ферментації перетворює звичайну капусту на продукт з унікальними властивостями. Під час бродіння утворюються молочнокислі бактерії, які є природними пробіотиками.

«Корисні властивості кімчі багаторазово перевищують користь свіжої капусти. По-перше, пробіотики підтримують здорову мікрофлору кишківника, покращують травлення та зміцнюють імунітет. По-друге, ферментація підвищує біодоступність вітамінів та мінералів, тобто організм краще їх засвоює. По-третє, у процесі бродіння синтезуються додаткові вітаміни, особливо групи В», – твердить дієтолог.

Кімчі має протизапальні властивості, допомагає знизити рівень холестерину, підтримує здоров’я серця, сприяє схудненню завдяки низькій калорійності та прискоренню метаболізму, покращує стан шкіри, має антиоксидантні властивості та може допомогти в профілактиці онкологічних захворювань.

Дослідження показують: регулярне вживання ферментованих продуктів, таких як кімчі, пов’язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, кращим контролем ваги та навіть покращенням настрою завдяки зв’язку кишківник – мозок.

Як приготувати кімчі з українських продуктів

Традиційний корейський рецепт кімчі передбачає використання специфічних інгредієнтів, які не завжди легко знайти в Україні. Але можна приготувати смачне та корисне кімчі з продуктів, доступних у будь-якому супермаркеті або на ринку.

Інгредієнти:

пекінська капуста – одна велика (близько 1,5 кг);

редька дайкон (або звичайна) – одна середня (300 г);

морква – одна велика 150 г);

часник – 4–5 зубчиків;

імбир свіжий (шматочок 3–4 см) або сушений (0, 5 ч. л.);

червоний гострий перець (паприка чилі або пластівці чилі) – 2-3 ст. л.;

цукор (або мед) – 1 ст. л.;

зелена цибуля – 3–4 пера;

сіль морська або звичайна – 3 ст. л.

Додатково для більш насиченого смаку можна додати половину яблука або груші (для солодкуватої ноти), 1 ст. л. соєвого або рибного соусу (якщо є), 0,5 ч. л. мелених коріандру та кмину.

Спосіб приготування:

Капусту розрізати вздовж на 4 частини, не дорізуючи до кінця біля точки росту. Кожен листок присипати сіллю, особливо товсті білі частини. Покласти капусту в велику миску, накрити тарілкою та залишити на 2-3 години при кімнатній температурі. Капуста повинна зм’якнути та пустити сік. Потім ретельно промити капусту під холодною водою 2–3 рази, щоб змити надлишок солі. Відтиснути воду та залишити стікати в друшляку на 30 хвилин.

Тоді готуємо пасту для кімчі. Редьку та моркву нарізати тонкою соломкою або натерти на терці для корейської моркви. Часник та імбир подрібнити або натерти на дрібній терці. Зелену цибулю нарізати по 3–4 см. Яблуко або грушу (якщо використовуєте) натерти на дрібній терці. У великій мисці змішати червоний перець, цукор або мед, часник, імбир, тертий фрукт, соєвий соус (якщо є). Додати трохи води (2–3 ст. л.), щоб вийшла густа паста. Додати до пасти редьку, моркву та зелену цибулю, добре перемішати.

А тоді формувати кімчі: взяти капусту та руками (в рукавичках, бо гострий перець може пекти шкіру) втирати пасту між листками капусти. Кожен листок повинен бути покритий пастою. Згорнути капусту в щільний рулет, починаючи з верхівки. Покласти згорнуті качани в чисту скляну банку або контейнер, щільно притиснути. Залишити трохи місця зверху, оскільки під час бродіння виділятиметься рідина.

Закрити ємність кришкою не дуже щільно, щоб гази могли виходити, і залишити при кімнатній температурі на 1–2 дні. Якщо в приміщенні тепло (вище 22–24 градусів), достатньо одного дня. Кожні 12 годин перевіряти кімчі та притискати його вниз, щоб воно було покрите соком. Коли з’явиться приємний кислуватий запах та характерний смак, перенести кімчі в холодильник. У холодильнику воно може зберігатися 2–3 місяці, продовжуючи повільно ферментуватися та ставати більш насиченим. Кімчі можна споживати як самостійну закуску або як один із інгредієнтів до інших страв.

Ще один важливий момент: при приготуванні кімчі дієтолог радить використовувати тільки чистий посуд та інструменти, щоб уникнути потрапляння небажаних бактерій. Якщо у перші дні на поверхні з’явиться білий наліт – це нормально. Перемішайте його з рідиною. Якщо з’явився неприємний запах гнилі або цвілі – краще викинути та приготувати нове.

Скільки та кому можна їсти кімчі

«Для дорослої людини оптимальна порція кімчі становить 50–100 г на день. Це приблизно 3–4 ст. л. Таку кількість можна їсти щодня як закуску або додавати до різних страв. Та починати знайомство з кімчі краще з невеликих порцій, по 1–2 ст. л. на день, поступово збільшуючи кількість. Організму потрібен час, щоб звикнути до великої кількості пробіотиків», – радить Андрій Маковецький.

Дітям кімчі можна пропонувати після 5–7 років, починаючи з 1 ч. л. та спостерігаючи за реакцією. Для них треба готувати менш гострий варіант, зменшити кількість червоного перцю. Підліткам можна їсти майже дорослі порції.

Людям похилого віку кімчі дуже корисне для підтримки травлення та імунітету, але краще обирати менш гострі варіанти та не перевищувати норму 50 г на день.

Кому від кімчі варто відмовитися або обмежити його споживання?

При загостренні гастриту, виразки шлунка або дванадцятипалої кишки гострі та кислі продукти можуть подразнювати слизову. При синдромі подразненого кишківника ферментовані продукти іноді посилюють симптоми. При рефлюкс-езофагіті кислі та гострі страви можуть провокувати печію.

Людям з гіпертонією потрібно враховувати, що кімчі містить досить багато солі. Можна готувати менш солоний варіант або обмежувати порції. При подагрі та підвищеному рівні сечової кислоти ферментовані продукти іноді можуть погіршувати стан.

Вагітним жінкам краще уникати домашнього кімчі через ризик потрапляння небажаних бактерій. При годуванні грудьми гострі продукти можуть змінювати смак молока, тому краще їх уникати.

При алергії на компоненти (часник, імбир, перець) або непереносимості гістаміну ферментовані продукти можуть викликати реакції.

Коли краще їсти кімчі?

Дієтолог радить його їсти у першій половині дня або на обід, оскільки гострі та ферментовані продукти можуть стимулювати травлення та викликати дискомфорт перед сном у деяких людей.

Кімчі чудово поєднується з рисом, локшиною, картоплею, яйцями. Воно додає яскравий смак і робить звичайну їжу більш цікавою. Якщо кімчі здається занадто гострим, можна промити його під холодною водою або додати трохи цукру чи меду до страви.

Сік, який виділяється з кімчі під час зберігання, теж дуже корисний, каже дієтолог. Його можна використовувати як основу для маринадів, соусів, додавати в супи або випивати по столовій ложці для покращення травлення.

Не викидайте кімчі, яке стало занадто кислим: воно ідеально підходить для термічної обробки у смажених стравах, тушкуваннях, де його кислота додасть цікавої нотки.