У складі меду понад 300 біологічно активних речовин

Натуральний мед здавна вважається одним із найцінніших продуктів, бо це справжня природна аптека. У його складі понад 300 біологічно активних речовин: природні цукри (фруктоза і глюкоза), які легко засвоюються організмом, вітаміни групи В, вітамін С, ферменти, амінокислоти, мінерали (калій, магній, залізо, кальцій) та антиоксиданти.

«Особлива цінність меду в тому, що його поживні речовини знаходяться в легкозасвоюваній формі. Організм витрачає мінімум енергії на його перетравлювання, отримуючи натомість швидке підживлення та оздоровчий ефект», – каже дієтолог Андрій Маковецький.

І радить, як правильно його вживати, щоб отримати максимум користі. Він пояснює, який мед допоможе при застуді, бронхіті, а який – при захворюваннях печінки, анемії, а також, який мед корисніший – липовий, гречаний чи з різнотрав’я.

Який мед найкорисніший?

Дієтолог каже, що кожен вид меду має свої унікальні властивості. Липовий мед – справжній чемпіон під час застуди. Він має потужну протизапальну та жарознижувальну дію, допомагає при бронхіті, трахеїті, ангіні. Цей мед заспокоює нервову систему і покращує сон.

Гречаний мед виділяється високим вмістом заліза та мінералів. Його рекомендують при анемії, для зміцнення судин, при захворюваннях печінки. Має виражений темний колір і насичений смак.

Мед з різнотрав’я – універсальний варіант зі збалансованим складом. Містить нектар різних рослин, тому поєднує властивості багатьох видів меду. Підходить для щоденного вживання та загального зміцнення організму.

За словами дієтолога, якщо мед поєднати з насінням (кмину, кропу, льону), то можна отримати подвійну користь. Мед із кмином має спазмолітичні властивості, покращує травлення, допомагає при здутті. Кмин стимулює апетит і нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.

Мед із насінням кропу особливо корисний для серцево-судинної системи, знижує тиск, має заспокійливу дію. Кріп покращує лактацію у годуючих матерів і допомагає при кольках у немовлят.

Мед із насінням льону багатий омега-3 жирними кислотами, підтримує здоров’я серця, покращує стан шкіри, сприяє очищенню організму.

Як правильно вживати мед?

«Найважливіше правило: мед не можна нагрівати вище 40°C. При високій температурі руйнуються ферменти та утворюються речовини, які можуть бути шкідливими», – наголошує Андрій Маковецький.

За його словами, найкраще їсти мед з ложечки: так він найкраще засвоюється. У роті мед треба тримати до повного розчинення, тоді корисні речовини частково всмоктуються через слизову ротової порожнини. Його можна запити звичайною водою, якщо смак меду здається занадто інтенсивним.

Розчинений мед у теплій воді не вище 40°C натще стимулює травлення, має легкий жовчогінний ефект, допомагає розбудити організм. Мед можна додавати й у чай, але тільки після того, як він трохи охолоне.

Скільки меду можна з’їсти дорослим?

Дорослим, каже дієтолог, рекомендується 1–2 столові ложки на день (приблизно 30–50 г). Краще розділити цю кількість на 2–3 прийоми. Оптимальний час вживання: вранці натще (за 30 хвилин до сніданку) та ввечері перед сном – для заспокоєння нервової системи. Під час застуди кількість можна збільшити до 3–4 столових ложок, розподіливши їх на кілька прийомів впродовж дня.

Скільки меду можна їсти дітям?

«Важливо пам’ятати, що мед не рекомендується давати дітям до 1 року через ризик ботулізму та можливість алергічних реакцій. Від 1 до 3 років починаємо з 0,5 чайної ложки, поступово збільшуючи до 1 ч. л. на день. Від 3 до 6 років рекомендується 1–2 ч. л. на день. Від 6 до 12 років – 1 десертна ложка (10 г) на день. Підліткам від 12 років можна вживати дорослу норму», – каже дієтолог.

При кашлі, ГРВІ та застуді мед – чудовий природний помічник для дітей. Липовий мед з теплим молоком перед сном пом’якшує кашель і допомагає дитині краще спати. Мед із редькою – перевірений поколіннями засіб від кашлю.

Кому мед може зашкодити?

Існують протипоказання, про які важливо знати. Людям з цукровим діабетом перш ніж вживати мед необхідно проконсультуватися з ендокринологом, оскільки мед має високий глікемічний індекс. Зашкодити мед може і тим, хто має алергію на продукти бджільництва, надлишкову вагу та ожиріння (мед дуже калорійний – близько 320 ккал на 100 г), загострення гастриту з підвищеною кислотністю, виразкову хворобу, панкреатит у гострій фазі.

Обережно слід вживати мед при схильності до алергії (починати з мінімальних доз), дітям-алергікам вводити в раціон тільки після консультації з педіатром, при карієсі (після меду слід обов’язково полоскати рот або чистити зуби).

Як перевірити якість меду і як правильно його зберігати?

Справжній мед має бути густий, тягучий, без розшарування. При кімнатній температурі натуральний мед через кілька місяців кристалізується (цукриться) – це природний процес, який не знижує його якості.

Дієтолог радить купувати мед у перевірених пасічників – це гарантія натуральності продукту. І правильно зберігати: у скляній або керамічній тарі, в темному прохолодному місці при температурі 5–20°C.

Андрій Маковецький пропонує не замінюйте медом усі цукри в раціоні, адже він залишається концентрованим джерелом швидких вуглеводів, і поєднувати його з іншими продуктами, щоб отримати максимум користі. Він чудово доповнює горіхи, насіння, сухофрукти. І слухати свій організм: якщо після вживання меду з’являється дискомфорт – зменште дозу або проконсультуйтеся з лікарем.