Складна операція пройшла вдало, жінка швидко вдіновилася

Хірурги Університетської лікарні ЛНМУ врятували життя 52-річній мешканці Яворівського району, у якої діагностували пухлину матки і тромбоз нижньої порожнистої вени, який дійшов аж до серця. Пухлинний тромб мав довжину 40 см.

Жінка йшла на роботу, коли раптом відчула сильну слабкість, в очах потемніло. Отямившись, вона звернулася до сімейної лікарки. Під час УЗД лікарі виявили тромб та поклали жінку до лікарні, а через деякий час скерували до спеціалістів Львова. В Університетській лікарні у пацієнтки діагностували новоутвір у матці та тромбоз нижньої порожнистої вени, який доходив до серця, повідомили у лікарні.

Це був непростий випадок, тож пацієнткою зайнялася мультидисциплінарна команда: судинні хірурги, кардіохірурги, онкологи та онкогінекологи. Пацієнтку почали готувати до операції.

Пацієнтка з судинним хірургом, професором Юрієм Орлом

До складу операційної бригади увійшли судинний хірург, професор Юрій Орел, кардіохірург Дмитро Бешлей, судинні хірурги Юрій Хоркавий та Гліб Орел.

Операція була не з простих. Утвір, який поширювався по вені, не був прикріплений до її стінки і при маніпуляціях міг у будь-який момент відірватися, попасти в серце і пацієнтка померла б.

До операції залучили кардіохірурга Дмитра Бешлея. Через маленький доступ на грудях він виділив і обійшов для страхування нижню порожнисту вену в місці впадіння в серце. Це дало лікарям можливість під час операції контролювати, щоб утвір не відірвався і не дійшов до серця. Хірурги видалили пацієнтці матку разом з пухлиною, а також забрали пухлинний тромб, довжиною 40 см, який сягав правого передсердя.

Лікарі кажуть, що найскладніший момент операції – видалення тромба, адже кровотік з нижньої половини тіла до серця припиняється, і пацієнт опиняється буквально між життям та смертю. Тому успіх операції залежить від добре спрацьованої бригади, яка має цей тромб швидко видалити.

«Складність такої операції у тому, що в нижній порожнистій вені є великий кровоплин. Коли ми відкриваємо цю судину, є великий ризик кровотечі, оскільки в неї впадають додаткові гілки. І при видаленні пухлинного тромба є велика ймовірність великої крововтрати, яку швидко потрібно повернути назад», – каже кардіохіркург Дмитро Бешлей..

Під час операції пацієнтці вливали донорську кров, а також використовували апарат для реінфузії, він повертав після певної очистки кров пацієнтці назад. Післяопераційний період минув без ускладнень, жінка швидко відновилася.

Дослідження показали, що у пацієнтки була лейоміома – доброякісна пухлина матки з поширенням по порожнистій вені. Сама лейоміома доволі поширена хвороба у жінок, проте патологія з розповсюдженням у вену – дуже рідкісна, трапляється лише у 0,25-0,4% пацієнток.