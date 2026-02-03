Здорова для серця дієта допоможе знизити ризик серцево-судинних захворювань

Високий рівень холестерину не має видимих ​​симптомів, але він може мати глибокий вплив на здоров’я серця. Тому тим, хто дбає про здоров’я серця, варто включати у раціон більше продуктів, які можуть допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ (поганого) та підтримувати здоровий рівень холестерину ЛПВЩ (хорошого).

За даними Американської асоціації серця, холестерин – це речовина, яка природним чином виробляється організмом і необхідна для створення нових клітин і гормонів. Але якщо його забагато в крові, особливо «поганого» холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів, це може призвести до закупорювання артерій, що підвищує ризик утворення тромбів, інсульту та серцевого нападу. А вживання правильних продуктів може допомогти запобігти цьому. Експерти назвали Prevention 12 продуктів, які варто включати у щоденний раціон, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань та жити довше та здоровіше.

«Дослідження показали, що зміни в раціоні, зокрема зниження рівня насичених жирів, уникнення трансжирів, збільшення споживання розчинної клітковини та включення рослинних стеролів/станолів, можуть значно знизити рівень холестерину ЛПНЩ на 5–30% залежно від дотримання режиму харчування та генетики», – каже дієтологиня Марта Теран.

Контролювати рівень холестерину можна двома способами: зменшити споживання шкідливих жирів та збільшити споживання певних поживних речовин, які допомагають організму вивести вже завдану шкоду.

«Збільшення розчинної клітковини зв’язує холестерин у кишківнику та виводить його з організму. Корисні жири, такі як ті, що містяться в горіхах та насінні, можуть підвищувати рівень ЛПВП та збалансовувати його, знижуючи тригліцериди – тип жиру, який також сприяє розвитку серцевих захворювань», – пояснює кардіолог, доктор медичних наук Діпак Талреджа.

А поживні речовини, які називаються фітостеродами, що містяться у фруктах та овочах, можуть блокувати засвоєння поганого холестерину. Ба більше, заміна тваринних білків рослинними може допомогти вам уникнути білків, що підвищують рівень холестерину, які містяться в жирних шматках м’яса основних страв.

Продукти, які варто включати у раціон для зниження рівня холестерину

Овес і ячмінь. Ці зерна містять багато розчинної клітковини бета-глюкану, яка зв'язується з холестерином у кишківнику та виводить його з організму. Тож їжте вівсянку на сніданок та перловку на вечерю.

Сочевиця та квасоля. Багаті на розчинну клітковину та рослинний білок, бобові допомагають уповільнити травлення та зменшити всмоктування холестерину. Вони також допомагають стабілізувати рівень цукру у крові.

Жирна риба. Лосось, скумбрія та сардини багаті на омега-3 жирні кислоти, які знижують рівень тригліцеридів і підвищують рівень «хорошого» холестерину ЛПВП. Експерти радять споживати щонайменше дві порції жирної риби на тиждень.

Горіхи. Такі горіхи, як мигдаль та волоські горіхи, містять корисні ненасичені жири, клітковину та рослинні стероли, які допомагають знизити рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ. Доктор Талреджа каже, що невелика жменя горіхів (близько 30 мл) корисна для серця.

Авокадо. Авокадо багате на мононенасичені жири та клітковину, які можуть знижувати рівень холестерину ЛПНЩ, не впливаючи на ЛПВЩ, каже кардіолог. Він рекомендує використовувати авокадо замість вершкового масла або сиру на тостах та бутербродах.

Оливкова олія. Оливкова олія екстра вірджин багата на антиоксиданти, що захищають серце, та мононенасичені жири, які можуть зменшити запалення та окислення ЛПНЩ – хімічну реакцію, що призводить до запалення, каже дієтологиня.

Яблука, ягоди та цитрусові. Ці фрукти містять пектин, тип розчинної клітковини, яка зв’язується з поганим холестерином і допомагає вивести його з організму через травний тракт. Щоб збільшити споживання клітковини, їжте фрукти зі шкіркою, коли це можливо.

Листова зелень. Темно-зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста кале, рукола та мангольд, особливо корисні, оскільки вони низькокалорійні, багаті на клітковину та рослинні стероли, які блокують всмоктування холестерину.

Соєвий білок. Тофу, соєве молоко та едамаме містять рослинні білки та ізофлавони – рослинні сполуки, які мають протизапальну дію та незначно знижувати рівень холестерину ЛПНЩ. Тофу або темпе можна використовувати як замінник м’яса у смажених стравах.

Зелений чай. Зелений чай багатий на катехіни – тип антиоксиданту, який допомагає зменшити всмоктування холестерину та покращити ліпідний профіль. Але не перестарайтеся з підсолоджувачами.

Помідори. Помідори надзвичайно багаті на лікопін – антиоксидант, який може підвищувати рівень «хорошого» холестерину ЛПВП.

Насіння чіа. Воно багате на розчинну клітковину, яка допомагає затримувати холестерин у кишківнику, сприяючи його виведенню з організму. Доведено, що воно поліпшує рівень «хорошого» холестерину ЛПВП.

«Здорова для серця дієта, багата на рослини, клітковину та корисні жири є потужним інструментом для зниження рівня холестерину. У поєднанні з регулярними фізичними вправами цей підхід дає людям найкращі шанси знизити ризик серцево-судинних захворювань та жити довше та здоровіше», – підсумовує доктор Талреджа.