На вулиці уже чути медовий аромат, значить – цвіте липа. В Україні вона росте у дворах, парках, лісосмугах, уздовж алей тощо. Її цвіт люди збирають, сушать, здають як лікарську рослинну сировину, заварюють свіжий або сухий і часто сприймають як простий домашній чай. Але липа може бути значно ціннішою, якщо її грамотно використовувати, каже дієтолог Андрій Маковецький , і розказує ZAXID.NET, коли найкраще збирати цвіт липи, як правильно його заварювати, додавати в салати, смузі, лимонади тощо, щоб отримати не лише аромат, а й реальну користь для організму.

Липовий цвіт має ніжний медово-квітковий аромат і містить рослинні сполуки, серед яких флавоноїди, фенольні кислоти, слизові речовини, дубильні компоненти та ароматичні речовини. Саме тому липу традиційно використовують при перших симптомах застуди, подразненні горла, сухому кашлі, напруженні та втомі нервової системи.

«Та є важливий нюанс: дві-три квіточки на велику чашку – це більше про аромат, ніж про результат. Якщо ми хочемо отримати більше користі, потрібно правильно підібрати кількість цвіту, не кип’ятити його довго і навчитися використовувати не лише настій, а й саму рослину», – каже дієтолог.

Корисні властивості цвіту липи

«Європейська агенція з лікарських засобів (EMA/HMPC) описує липовий цвіт як традиційний рослинний засіб для полегшення симптомів застуди та м’яких симптомів психоемоційного напруження. Це не означає, що липа “лікує все”, а підтверджує те, що її традиційне використання має достатньо довгу історію і нормативно описані способи застосування», – каже Андрій Маковецький.

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Допомагає при застуді. Теплий липовий настій допомагає пом’якшити подразнення горла, підтримати слизові та зробити пиття комфортнішим у період застуди.

Має м’який заспокійливий ефект. Липовий чай добре підходить увечері, коли є перевантаження, напруження, «перегріта голова» після робочого дня.

Підтримує потовиділення. У багатьох європейських традиціях липу використовували як теплий напій при застудних станах, коли потрібно прогрітися і підтримати природне потовиділення.

Антиоксидантний потенціал. У липовому цвіті є поліфенольні сполуки, а сучасні огляди EMA згадують антиоксидантні властивості екстрактів липи. Це хороший аргумент додати липу в сезонний раціон.

Кулінарна цінність. З липи може готувати не лише чай, вона може бути як ніжна квіткова добавка до салатів, смузі, заправок, лимонадів і легких десертів.

Коли і де збирати липу

Найкращий момент для збору — коли липа тільки активно зацвіла: більшість квітів уже розкрилася, але вони ще свіжі, світлі, ароматні й не почали буріти.

Дієтолог каже, що не варто чекати, поки липа майже відцвіте. У старих квітах менше свіжого аромату, вони можуть бути запилені, потемнілі, пересушені, а настій із них буде слабшим і грубішим за смаком.

Збирайте в суху погоду, не одразу після дощу.

Оптимально – в першій половині дня, коли роса вже зійшла, але сонце ще не пересушило квіти.

Зривайте суцвіття разом із тонким світлим приквітком — тим «листочком-крильцем» біля квітки.

Не збирайте липу біля трас, парковок, заводів, активного руху машин і місць, де дерева могли обробляти хімією.

Для чаю, смузі й сушіння краще брати липу з чистих дворів, садів, сіл, лісосмуг або парків подалі від дороги.

Як правильно сушити цвіт липи

Розкладіть квіти тонким шаром у тіні, у добре провітрюваному місці.

Не сушіть липу під прямим сонцем — так вона швидше втрачає аромат і частину ніжних сполук.

Сировина має висохнути, але не перетворитися на пил.

Добре висушена липа зберігає світлий природний колір і приємний медово-квітковий аромат.

Зберігайте в паперовому пакеті, тканинному мішечку або скляній банці в темному сухому місці.

Найкраще використати протягом року, бо з часом аромат стає слабшим.

Скільки цвіту липи можна використати на день

Для дорослої людини, каже дієтолог, практичний орієнтир — 3–6 г сухого липового цвіту на день. Це може бути 2–3 чашки настою або частина липи в чаї, а частина — у смузі чи салаті.

Свіжого цвіту потрібно більше за вагою, бо в ньому багато води. Орієнтовно 1 г сухого цвіту можна замінити 3–4 г свіжого, але це приблизний побутовий орієнтир, бо все залежить від вологості рослини.

Не варто йти за логікою «що більше, то краще». Липа має бути корисним сезонним інгредієнтом, а не трав’яним концентратом у кожному прийомі їжі.

Для салату достатньо 2–4 г свіжого або 0,3–0,8 г сухого цвіту на порцію.

Для смузі найкраще: 2–3 г сухого або 6–10 г свіжого цвіту спочатку настояти, а потім збити разом із настоєм.

Якщо є індивідуальна реакція на липу або інші квіткові рослини, починайте з мінімальної кількості.

Як правильно заварювати цвіт липи

Багато людей кажуть, що заварюють липу, а насправді часто кидають її в каструлю і кип’ятять 5–10 хвилин. Але так не варто робити, краще залити гарячою водою, накрити і настояти 10–15 хвилин. Так ароматичні речовини менше випаровуються, а настій залишається м’яким, квітковим і приємним.

Для класичного чаю можна використовувати приблизно 1,5 г сухого липового цвіту на 150 мл гарячої води. Саме така базова пропорція фігурує в європейській монографії для трав’яного настою.

Для домашньої практики зручний орієнтир такий:

м’який чай: 1–1,5 г сухого цвіту на 150–200 мл води;

насичений настій: 2–3 г сухого цвіту на 180–200 мл води;

свіжий цвіт: приблизно 5–8 г на 200 мл води, бо у свіжій рослині багато вологи;

добовий орієнтир для дорослих: приблизно 3–6 г сухого липового цвіту на день.

Із цвіту липи можна приготувати не лише чаї, настої, його можна додавати до смузі, салатів, заправок, лимонадів, легких десертів і використовувати квітку повністю, що принесе організму неабияку користь. Цікавими рецептами з використанням цвіту липи дієтолог Андрій Маковецький поділиться незабаром.