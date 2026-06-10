Аби нігті росли здоровими, раціон має бути багатий на поживні речовини

Міцні та здорові нігті прагнуть мати усі, особливо жінки. Стан нігтів часто є добрим показником загального здоров’я людини і збалансоване харчування має неабиякий впливає на зовнішній вигляд нігтів. За словами Сари Міркін, дипломованої лікарки, нігті, як і решта тіла, потребують поживного харчування для процвітання. Якщо людина не доїдає, має дефіцит вітамінів або мінералів або не споживає достатньо білка, то нігті будуть однією з перших частин тіла, на якій це позначиться.

Ламкість нігтів і горизонтальні ребра, зазвичай спричинені нестачею заліза, кальцію, магнію, вітамінів групи В, вітаміну С, вітаміну D або недостатнім споживанням води та білка. Міркін каже, що протизапальна дієта з високим вмістом білка, багата на фрукти та овочі, горіхи, насіння, бобові та корисні жири, забезпечить нігті поживними речовинами, необхідними для міцності та здоров'я.

Експерти назвали Martha Stewart сім продуктів, які варто частіше їсти тим, хто хоче мати здорові, міцні і красиві нігті.

Що варто частіше їсти, аби мати здорові і красиві нігті

1.Вода та продукти, що містять воду.

Зволоження є важливим, стверджує Гресі Дж., стиліст нігтів. Олія для кутикули необхідна зовні, а вода необхідна всередині. «Вода допомагає доставляти поживні речовини та кисень до клітин», – каже Грейсі Дж.

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Сара Міркін додає, що зневоднення може призвести до ламкості та сухості нігтів, і радить не чекати, поки відчуєте спрагу, бо на той момент ви вже зневоднені. «Пийте воду або інші зволожуючі рідини впродовж дня. Включайте у раціон фрукти, овочі, йогурт і супи», – радить Міркін.

2.Лляне насіння.

За словами Грейсі Дж., продукти, багаті на жирні кислоти, сприяють здоровому розвитку клітин, що сприяє росту здорових нігтів і волосся. Зокрема, лляне насіння, яке багате на омега-3 жирні кислоти та тіамін, пов'язане з покращенням здоров'я волосся та нігтів. «Лляне насіння також багате на магній, якого багато людей не отримують достатньо. Магній необхідний для підтримки здоров'я нігтів і запобігання утворенню гребенів на нігтьовому ложі», – каже Міркін.

3.Грейпфрут.

Грейпфрут багатий на вітаміни А та С, клітковину, а також на бета-каротин, лікопін та флавоноїди, всі з яких є антиоксидантами, що можуть захистити нігті від пошкодження вільними радикалами. Грейпфрути також містять багато води, що сприяє зволоженню. «Екстракт насіння грейпфрута має потужні протигрибкові властивості, що робить його ефективним природним засобом для лікування грибка нігтів та епідермофітії стоп», – каже Міркін.

4.Яйця.

Яйця – це фантастична їжа для міцніших і блискучіших нігтів, каже відома майстриня манікюру Дебора Ліппман. Вони багаті на білок, вітамін D, B12 та біотин, що робить їх чудовим вибором для росту нігтів. «Я люблю рекомендувати яйця, оскільки вони містять біотин, який допомагає зробити нігті товстішими», – каже Ліппман.

За словами Міркін, дефіцит вітаміну D може призвести до сухості та ламкості нігтів, і тут виручать яйця, які багаті на цей вітамін. «Яйця також є одним із найбільш біодоступних джерел білка. Кератин – це білок, що міститься в нігтях. Для підтримки міцних і здорових нігтів критично важливо споживати достатню кількість білка у своєму раціоні», – твердить Міркін.

5.Лосось.

Лосось багатий на вітамін D, білок, біотин, цинк, мідь, селен, вітаміни B6 та B1, а також омега-3 жирні кислоти, які покращують стан нігтів. Ці мікроелементи запобігають ламкості, розщепленню і руйнуванню нігтів..

Лосось, як і інше м’ясо та молочні продукти, багатий на вітамін B12, який необхідний для розвитку здорових еритроцитів, каже Міркін. Нестача цього вітаміну призводить до зміни кольору нігті, вони стають коричневими або сірими.

6.Сочевиця.

Сочевиця та квасоля – чудові веганські варіанти для підтримки міцності та здоров’я нігтів. Вони є фантастичним джерелом біотину, який створює довший і товстіший манікюр. «Сочевиця та квасоля містять залізо, яке запобігає анемії – стану, що руйнує нігті. Вони також багаті на білок, необхідний для утворення кератину», – каже Міркін.

7.Харчові дріжджі.

Харчові дріжджі – це ще один веганський суперпродукт з високим вмістом білка, необхідного для утворення кератину. Вони також містять багато вітамінів комплексу В. За словами Міркін, лише 2 ст. л забезпечують більш ніж утричі більше добової норми вітаміну В12, а також близько 69% добової норми біотину. Вона радить використовувати харчові дріжджі для надання пікантного смаку у різноманітних рецептах і заодно забезпечити поживну цінність для тіла та нігтів.