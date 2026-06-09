З цвіту липи готують не лише чаї, його додають до смузі, салатів, заправок, легких десертів а й с

Липа уже цвіте. Її медовий аромат чути на вулиці, в парку, у дворі, лісі тощо. Дієтологи стверджують, що найкраще цвіт липи збирати під час активного цвітіння, коли більшість квіток розкрилися, але ще не перецвіли, бо тоді вони свіжі, світлі й найбільш ароматні.

Запастися цвітом липи або активно використовувати його зараз можна не лише для приготування чаю чи настою. Його можна додавати у смузі, салати, заправки, лимонад. У попередньому матеріалі дієтолог Андрій Маковецький розповів про недооцінену користь липового цвіту і порадив, як правильно його збирати і сушити. Нині він ділиться цікавими рецептами, у яких використовуються не лише навар з цвіту липи, а й сам цвіт.

Липовий цвіт у смузі

Для приготування смузі, радить дієтолог, треба брати не тільки настій. У блендер треба покласти і липовий цвіт, тоді ви отримаєте більше цільної рослини: клітковину, частину поліфенолів, ароматичні речовини й інші компоненти, які не повністю переходять у воду.

Тому схема приготування така: залити липу гарячою водою, настояти і все разом з цвітом липи збити у блендері у смузі. Тоді ви отримаєте і водну витяжку, і рослинну сировину.

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Для 1 порції смузі:

100–150 мл концентрованого липового настою + сам розм’якшений цвіт.

Сухий цвіт для такої порції: 2–3 г.

Свіжий цвіт для такої порції: 6–10 г.

Якщо додаєте липу без попереднього настоювання: сухого цвіту краще брати 0,5–1,5 г, свіжого — 2–5 г.

Найкраще липовий смак балансують: лохина, полуниця, банан, груша, яблуко, ківі, лимон, лайм, імбир, м’ята, огірок, кокосове молоко або кокосовий напій.

Якщо липи багато, її смак може стати трав’яним. Тому ягоди, цитрус і кокосове молоко — найкращі інгредієнти, щоб напій залишився смачним.

Три рецепти смузі з липою

Липово-імбирний смузі з лимоном

Інгредієнти:

концентрований липовий настій – 120–150 мл,

розм’якшений цвіт із настою – увесь,

банан – 70 г,

огірок – 80 г,

лимонний сік – 10 мл,

свіжий імбир – 3 г,

мед – 5 г.

Спосіб приготування:

Заваріть липу, настоюйте під кришкою 10–15 хвилин. Перелийте настій разом із квітами в блендер, додайте решту інгредієнтів і збийте до однорідності. Якщо смак занадто трав’яний, додайте ще 30–50 г банана або кілька кубиків льоду.

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Смузі з лохиною, кокосом і липовим цвітом

Інгредієнти:

концентрований липовий настій – 100 мл,

розм’якшений цвіт із настою – увесь,

лохина – 120 г,

кокосове молоко або кокосовий напій – 100–120 мл, банан – 60 г,

насіння чіа – 8 г.

Спосіб приготування:

збийте всі інгредієнти в блендері. Дайте напою постояти 5 хвилин, щоб чіа трохи загустило текстуру. Лохина і кокос добре маскують трав’яність, тому це один із найкращих варіантів, якщо хочеться додати липи більше.

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Зелений смузі з ківі, яблуком, шпинатом і липою

Інгредієнти:

концентрований липовий настій – 120–150 мл,

розм’якшений цвіт із настою – увесь,

ківі – 80 г,

зелене яблуко – 100 г,

шпинат – 30 г,

огірок – 80 г,

лимонний сік – 10 мл,

мед – 5 г.

Спосіб приготування:

збийте всі інгредієнти до гладкої текстури. Якщо смузі виходить надто густим, додайте ще трохи води або липового настою. Для м’якшого смаку можна додати половину банана.

Рецепти салатів з додаванням цвіту липи

Свіжий липовий цвіт має ніжний медово-квітковий аромат. Його можна додавати прямо в салат. Сушену липу краще подрібнювати і додавати в заправку, щоб у страві не було грубих сухих частинок.

Свіжий цвіт: 1–2 ст. л. на порцію, приблизно 2–4 г.

Сухий цвіт: ½–1 ч. л. на порцію, приблизно 0,3–0,8 г.

Якщо салат ніжний, беріть менше липи; якщо є ягоди, цитрус, сир, горіхи або медова заправка — можна трохи більше.

Найкраще у салатах липа поєднується з огірком, шпинатом, руколою, мікс салатом, лохиною, полуницею, персиком, абрикосом, яблуком, молодим кабачком, базиліком, кріпом, м’яким сиром, фетою, горіхами, лимонно-медовою заправкою.

Салат з огірком, лохиною, зеленню та липовим цвітом

Інгредієнти:

огірок – 120 г,

шпинат або мікс салату – 50 г,

лохина – 50 г,

авокадо – 50 г,

гарбузове насіння – 10 г,

свіжий липовий цвіт – 2–3 г або сухий – 0,5 г.

Для заправки:

оливкова олія – 7 мл,

лимонний сік – 10 мл,

мед – 3 г,

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Наріжте огірок і авокадо, змішайте із зеленню та лохиною. Додайте липовий цвіт. Окремо змішайте заправку, полийте салат перед подачею і посипте гарбузовим насінням. Лохина й лимон добре маскують трав’яність липи, а авокадо робить смак м’якшим.

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Салат з персиком, томатами, базиліком і липою

Інгредієнти:

персик або нектарин – 120 г,

томати чері – 120 г,

рукола – 35 г,

базилік – 5 г,

м’який сир або фета – 40 г,

свіжий липовий цвіт – 2 г або сухий – 0,5 г.

Для заправки:

оливкова олія – 7 мл,

лаймовий або лимонний сік – 10 мл,

мед – 3 г,

чорний перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте персик і томати, додайте руколу, базилік, сир і липовий цвіт. Змішайте заправку й полийте салат перед подачею. Липа підсилює солодкість персика, пом’якшує кислинку томатів і додає легкий квітковий аромат.

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Зелений салат з кабачком, яблуком, кропом і липовою заправкою

Інгредієнти:

молодий кабачок – 120 г,

зелене яблуко – 80 г,

огірок – 80 г,

кріп – 6 г,

петрушка – 6 г,

волоський горіх – 10 г.

Для заправки:

сухий липовий цвіт – 0,8 г або свіжий – 3 г,

оливкова олія – 8 мл,

лимонний сік – 12 мл,

мед – 3 г,

гірчиця – 3 г,

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Кабачок наріжте дуже тонкими слайсами або соломкою. Яблуко й огірок наріжте тонко. Змішайте зелень, овочі та яблуко. Для заправки подрібніть липовий цвіт і змішайте з олією, лимонним соком, медом, гірчицею та сіллю. Полийте салат і додайте горіхи. Сушена липа найкраще працює саме в заправці, а не сухими шматочками зверху.