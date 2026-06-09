Цвіт липи у кулінарії: як і чому його варто додавати у салати, смузі і заправки
Поради дієтолога + рецепти
Липа уже цвіте. Її медовий аромат чути на вулиці, в парку, у дворі, лісі тощо. Дієтологи стверджують, що найкраще цвіт липи збирати під час активного цвітіння, коли більшість квіток розкрилися, але ще не перецвіли, бо тоді вони свіжі, світлі й найбільш ароматні.
Запастися цвітом липи або активно використовувати його зараз можна не лише для приготування чаю чи настою. Його можна додавати у смузі, салати, заправки, лимонад. У попередньому матеріалі дієтолог Андрій Маковецький розповів про недооцінену користь липового цвіту і порадив, як правильно його збирати і сушити. Нині він ділиться цікавими рецептами, у яких використовуються не лише навар з цвіту липи, а й сам цвіт.
Липовий цвіт у смузі
Для приготування смузі, радить дієтолог, треба брати не тільки настій. У блендер треба покласти і липовий цвіт, тоді ви отримаєте більше цільної рослини: клітковину, частину поліфенолів, ароматичні речовини й інші компоненти, які не повністю переходять у воду.
Тому схема приготування така: залити липу гарячою водою, настояти і все разом з цвітом липи збити у блендері у смузі. Тоді ви отримаєте і водну витяжку, і рослинну сировину.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Для 1 порції смузі:
- 100–150 мл концентрованого липового настою + сам розм’якшений цвіт.
- Сухий цвіт для такої порції: 2–3 г.
- Свіжий цвіт для такої порції: 6–10 г.
- Якщо додаєте липу без попереднього настоювання: сухого цвіту краще брати 0,5–1,5 г, свіжого — 2–5 г.
Найкраще липовий смак балансують: лохина, полуниця, банан, груша, яблуко, ківі, лимон, лайм, імбир, м’ята, огірок, кокосове молоко або кокосовий напій.
Якщо липи багато, її смак може стати трав’яним. Тому ягоди, цитрус і кокосове молоко — найкращі інгредієнти, щоб напій залишився смачним.
Три рецепти смузі з липою
Липово-імбирний смузі з лимоном
Інгредієнти:
- концентрований липовий настій – 120–150 мл,
- розм’якшений цвіт із настою – увесь,
- банан – 70 г,
- огірок – 80 г,
- лимонний сік – 10 мл,
- свіжий імбир – 3 г,
- мед – 5 г.
Спосіб приготування:
Заваріть липу, настоюйте під кришкою 10–15 хвилин. Перелийте настій разом із квітами в блендер, додайте решту інгредієнтів і збийте до однорідності. Якщо смак занадто трав’яний, додайте ще 30–50 г банана або кілька кубиків льоду.
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Смузі з лохиною, кокосом і липовим цвітом
Інгредієнти:
- концентрований липовий настій – 100 мл,
- розм’якшений цвіт із настою – увесь,
- лохина – 120 г,
- кокосове молоко або кокосовий напій – 100–120 мл, банан – 60 г,
- насіння чіа – 8 г.
Спосіб приготування:
збийте всі інгредієнти в блендері. Дайте напою постояти 5 хвилин, щоб чіа трохи загустило текстуру. Лохина і кокос добре маскують трав’яність, тому це один із найкращих варіантів, якщо хочеться додати липи більше.
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Зелений смузі з ківі, яблуком, шпинатом і липою
Інгредієнти:
- концентрований липовий настій – 120–150 мл,
- розм’якшений цвіт із настою – увесь,
- ківі – 80 г,
- зелене яблуко – 100 г,
- шпинат – 30 г,
- огірок – 80 г,
- лимонний сік – 10 мл,
- мед – 5 г.
Спосіб приготування:
збийте всі інгредієнти до гладкої текстури. Якщо смузі виходить надто густим, додайте ще трохи води або липового настою. Для м’якшого смаку можна додати половину банана.
Рецепти салатів з додаванням цвіту липи
Свіжий липовий цвіт має ніжний медово-квітковий аромат. Його можна додавати прямо в салат. Сушену липу краще подрібнювати і додавати в заправку, щоб у страві не було грубих сухих частинок.
- Свіжий цвіт: 1–2 ст. л. на порцію, приблизно 2–4 г.
- Сухий цвіт: ½–1 ч. л. на порцію, приблизно 0,3–0,8 г.
- Якщо салат ніжний, беріть менше липи; якщо є ягоди, цитрус, сир, горіхи або медова заправка — можна трохи більше.
Найкраще у салатах липа поєднується з огірком, шпинатом, руколою, мікс салатом, лохиною, полуницею, персиком, абрикосом, яблуком, молодим кабачком, базиліком, кріпом, м’яким сиром, фетою, горіхами, лимонно-медовою заправкою.
Салат з огірком, лохиною, зеленню та липовим цвітом
Інгредієнти:
- огірок – 120 г,
- шпинат або мікс салату – 50 г,
- лохина – 50 г,
- авокадо – 50 г,
- гарбузове насіння – 10 г,
- свіжий липовий цвіт – 2–3 г або сухий – 0,5 г.
Для заправки:
- оливкова олія – 7 мл,
- лимонний сік – 10 мл,
- мед – 3 г,
- сіль – дрібка.
Спосіб приготування:
Наріжте огірок і авокадо, змішайте із зеленню та лохиною. Додайте липовий цвіт. Окремо змішайте заправку, полийте салат перед подачею і посипте гарбузовим насінням. Лохина й лимон добре маскують трав’яність липи, а авокадо робить смак м’якшим.
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Салат з персиком, томатами, базиліком і липою
Інгредієнти:
- персик або нектарин – 120 г,
- томати чері – 120 г,
- рукола – 35 г,
- базилік – 5 г,
- м’який сир або фета – 40 г,
- свіжий липовий цвіт – 2 г або сухий – 0,5 г.
Для заправки:
- оливкова олія – 7 мл,
- лаймовий або лимонний сік – 10 мл,
- мед – 3 г,
- чорний перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Наріжте персик і томати, додайте руколу, базилік, сир і липовий цвіт. Змішайте заправку й полийте салат перед подачею. Липа підсилює солодкість персика, пом’якшує кислинку томатів і додає легкий квітковий аромат.
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Зелений салат з кабачком, яблуком, кропом і липовою заправкою
Інгредієнти:
- молодий кабачок – 120 г,
- зелене яблуко – 80 г,
- огірок – 80 г,
- кріп – 6 г,
- петрушка – 6 г,
- волоський горіх – 10 г.
Для заправки:
- сухий липовий цвіт – 0,8 г або свіжий – 3 г,
- оливкова олія – 8 мл,
- лимонний сік – 12 мл,
- мед – 3 г,
- гірчиця – 3 г,
- сіль – дрібка.
Спосіб приготування:
Кабачок наріжте дуже тонкими слайсами або соломкою. Яблуко й огірок наріжте тонко. Змішайте зелень, овочі та яблуко. Для заправки подрібніть липовий цвіт і змішайте з олією, лимонним соком, медом, гірчицею та сіллю. Полийте салат і додайте горіхи. Сушена липа найкраще працює саме в заправці, а не сухими шматочками зверху.