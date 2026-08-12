Зберегти ароматну зелень можна за допомогою кількох простих способів

М’яту для чаю на зиму не обов’язково сушити. Зберегти ароматну зелень можна за допомогою кількох простих способів. УНІАН розповідає, як можна заготовити м’яту на зиму для чаю.

Як заготовити м’яту для чаю?

Заморожування.

Це один із найпростіших варіантів. Ви можете заморозити м’яту цілою або порційно. Стебла просто потрібно нарізати та скласти в пакет або контейнер і відправити прямо в морозилку.

Також ви можете заморозити листя у формочках для льоду – просто розкладіть м’яту по комірках, залийте водою та заморозьте. Взимку такий лід можна відразу додати в чашку з чаєм або іншим напоєм.

М’ятний цукор.

Ви можете зробити заготівлю, яка стане в пригоді не тільки для напоїв, а й для домашньої випічки, десертів та навіть деяких соусів.

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Для цього подрібніть листя м’яти блендером, але не перетворюйте її на однорідне пюре. Потім змішайте масу з цукром і перекладіть у скляну банку з кришкою, що щільно закривається.

Сухий м’ятний цукор.

Якщо хочеться отримати заготівлю, яку можна зберігати довше і використовувати невеликими порціями, приготуйте сухий м’ятний цукор. Для цього подрібніть м’яту, змішайте її з цукром та розподіліть тонким шаром на папері для випічки.

Суміш підсушіть у духовці при температурі близько 60°C, періодично перемішуючи. А коли маса повністю висохне, її можна подрібнити.

Готовий м’ятний цукор слід пересипати в суху банку та зберігати невеликими порціями. Його можна додавати в чай, напої, випічку чи десерти.