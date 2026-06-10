Пацієнтка дихає самостійно і скоро повернеться до своєї донечки

Команда спеціалістів Університетської лікарні ЛНМУ врятувала життя 28-річної мешканки Волині, у якої важка бактеріальна пневмонія зруйнувала більшу частину легені. Стан пацієнтки був настільки важкий, що її не захотіла брати жодна лікарня на заході України. Погодилися лише лікарі Університетської лікарні.

Наприкінці березня Дарина Войтович захворіла на грип. Минуло три дні, а легше не ставало: кашель посилювався, температура росла, а стан стрімко погіршувався. Рентген, який жінці зробили у поліклініці Нововолинська, виявив пневмонію, що прогресувала. Дарину терміново госпіталізували, повідомили у лікарні.

«Я лише памʼятаю, як сіла на стілець у поліклініці, бо мене мали госпіталізувати. І далі – провал. Виявляється, я пролежала 10 днів у реанімації, перш ніж мене повезли до Львова», – згадує жінка.

Лікарі Нововолинська, аби врятувати життя молодої жінки та мами маленької донечки, почали шукати лікарню, яка має ЕКМО. Цей апарат був на той час єдиною надією на порятунок жінки. Та лікарні, які мають ЕКМО, відмовилися взяти пацієнтку. Погодилися лише спеціалісти Університетської лікарні.

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«Коли ми приїхали в нововолинську реанімацію, пацієнтка була у вкрай важкому стані. У неї на 80% не функціонували легені. Ми прямо казали рідним, що можемо її не довезти. У лікарні була маленька донечка жінки. Дуже хотілося врятувати для неї маму», – каже анестезіолог, лікуючий лікар Юрій Машіка.

У лікарні за порятунок жінки взялася команда лікарів І реанімаційного відділення. Боротьба за життя тривала цілодобово. І організм Дарини відреагував на лікування. Її стан стабілізувався настільки, що вдалося уникнути критичного підключення до ЕКМО.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач I реанімаційного відділення Володимир Вихоряк, пацієнтка провела у реанімації майже два місяці. Важка бактеріальна пневмонія зруйнувала у пацієнтки більшу частину легені.

Але життя пацієнтки вдалося врятувати. Вона повертається до рідного міста, наразі у місцеву лікарню, і зовсім скоро – додому, до донечки. Попереду у Дарини ще довгий шлях реабілітації, але головне, що жінка дихає, усміхається, живе.