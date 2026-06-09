Пацієнтка звернулася по медичну допомогу через підшкірне утворення

Лікарі видалили з шиї 37-річної мешканки Ковельського району паразита завдовжки 8,7 см. Це вже другий випадок дирофіляріозу, зафіксований на Волині від початку 2026 року. Про це у понеділок, 8 червня, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією медиків, жінка звернулася по допомогу через підшкірне утворення на шиї та відчуття руху під шкірою. Під час операції хірурги видалили паразита, якого лабораторно ідентифікували як Dirofilaria repens. Після лікування пацієнтку перевели на амбулаторне спостереження, її стан задовільний.

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Під час епідеміологічного розслідування зʼясували, що жінка проживає поблизу водойми, часто перебувала в місцях із великою кількістю комарів та утримує собаку. Саме собаки є основним природним резервуаром збудника дирофіляріозу.

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Додамо, що дирофіляріоз – це паразитарне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Джерелом інфекції також є заражені собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини. Людина інфікується випадково, коли під час укусу комар вводить личинки під шкіру. Інкубаційний період може тривати від одного місяця до двох років, а паразит здатен виростати до 14–15 см і мігрувати під шкірою.

Захворювання часто маскується під кісту чи алергічне запалення. Серед симптомів – ущільнення, що поступово збільшується, свербіж, печіння, набряк та відчуття руху під шкірою. Остаточний діагноз встановлюють після хірургічного видалення паразита.

Перший випадок дирофіляріозу у 2026 році зафіксували у 57-річного мешканця Камінь-Каширського району. З ноги чоловіка видалили 15-сантиметрового паразита. Упродовж 2020–2025 років на Волині зареєстрували 12 випадків дирофіляріозу, з них три – у 2025 році.

Медики зазначають, що ризик укусів комарів зберігається навіть узимку, оскільки комахи можуть зимувати в підвалах будинків. Фахівці радять використовувати репеленти, встановлювати протимоскітні сітки, стежити за санітарним станом підвалів та регулярно обробляти домашніх тварин від паразитів. У разі появи ущільнення чи відчуття руху під шкірою слід негайно звернутися до лікаря.