Ці котлети виходять соковитими, поживними та дуже ароматними. Поєднання овочів із курячим філе робить страву збалансованою, а спеції додають приємного смаку. Рецепт від Мenzakmaksim.

Інгредієнти Кабачок 250 г Картопля 100 г Зелена цибуля 30 г Куряче філе 250 г Яйце куряче 1 шт Кукурудза 60 г Борошно 50 г Сіль за смаком Перець за смаком Сухий часник 2 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Натріть на дрібній тертці кабачок та картоплю.

Крок 2 Відтисніть натерті овочі від зайвого соку.

Крок 3 Наріжте зелену цибулю та куряче філе дрібними шматочками.

Крок 4 Додайте яйце, кукурудзу, борошно, сіль, перець та сухий часник.

Крок 5 Ретельно вимішайте масу до однорідної консистенції.

Крок 6 Розігрійте сковорідку та налийте трохи олії.

Крок 7 Сформуйте невеликі кульки або оладки та викладіть їх на сковорідку.