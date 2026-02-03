Рецепти
Овочево-курячі котлети. Рецепт дня0
Ці котлети виходять соковитими, поживними та дуже ароматними. Поєднання овочів із курячим філе робить страву збалансованою, а спеції додають приємного смаку. Рецепт від Мenzakmaksim.
Інгредієнти
|Кабачок
|250 г
|Картопля
|100 г
|Зелена цибуля
|30 г
|Куряче філе
|250 г
|Яйце куряче
|1 шт
|Кукурудза
|60 г
|Борошно
|50 г
|Сіль
|за смаком
|Перець
|за смаком
|Сухий часник
|2 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть на дрібній тертці кабачок та картоплю.
Крок 2
Відтисніть натерті овочі від зайвого соку.
Крок 3
Наріжте зелену цибулю та куряче філе дрібними шматочками.
Крок 4
Додайте яйце, кукурудзу, борошно, сіль, перець та сухий часник.
Крок 5
Ретельно вимішайте масу до однорідної консистенції.
Крок 6
Розігрійте сковорідку та налийте трохи олії.
Крок 7
Сформуйте невеликі кульки або оладки та викладіть їх на сковорідку.
Крок 8
Смажте на слабкому вогні з обох боків до повної готовності.
