Січеники – це українські рублені котлетки, які готують уже багато років.

Інгредієнти:

яловича вирізка – 250 г;

яйце куряче, велике – 3 шт.;

майонез 67% – 3 ст. л.;

крохмаль – 3 ст. л.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

олія.

Спосіб приготування:

М’ясо помити, витерти насухо паперовими рушниками. Гострим ножем посікти дрібненькими кубиками, пише Shuba.

Викласти м’ясо в миску, додати яйця, майонез, крохмаль, сіль і перець. Усе добре вимішати, має вийти в’язка, однорідна маса.

Ложкою викладати на змащену олією сковорідку та смажити на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.

Готові котлетки скласти в сотейник або каструлю, залити водою наполовину, довести до кипіння. Після цього зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою та залишити тушкуватися на 20-30 хвилин, щоб м’ясо стало м’якеньким.