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М'ясні січеники. Рецепт дня0
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Січеники – це українські рублені котлетки, які готують уже багато років.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
М’ясо помити, витерти насухо паперовими рушниками. Гострим ножем посікти дрібненькими кубиками, пише Shuba.
Викласти м’ясо в миску, додати яйця, майонез, крохмаль, сіль і перець. Усе добре вимішати, має вийти в’язка, однорідна маса.
Ложкою викладати на змащену олією сковорідку та смажити на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.
Готові котлетки скласти в сотейник або каструлю, залити водою наполовину, довести до кипіння. Після цього зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою та залишити тушкуватися на 20-30 хвилин, щоб м’ясо стало м’якеньким.
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