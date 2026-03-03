Огірки швидко вбирають сіль, але не всі знають, що вони також швидко і віддають всю сіль

Пересолені мариновані огірки – поширена проблема, яка може зіпсувати смак улюбленої закуски. Проте існує кілька способів виправити ситуацію й зробити смак більш збалансованим. УНІАН розповідає, що робити, якщо мариновані огірки вийшли пересоленими.

Що робити, якщо огірки занадто солоні?

Огірки швидко вбирають сіль, але не всі знають, що вони також швидко і віддають всю сіль, якщо правильно їх «реанімувати».

Одним із найефективніших способів є заміна розсолу. Просто злийте розсіл і залийте огірки новим. Для цього додайте в кип’ячену воду усі спеції, крім солі, всього за кілька днів огірки віддадуть зайву сіль воді.

Однак пам’ятайте, що такі огірки потрібно зберігати якомога менше, адже вони можуть швидко зіпсуватися. Якщо ви хочете прибрати зайву сіль швидше, то перед тим, як заливати їх новим розсолом, зріжте з них краєчки.

Також врятувати пересолені огірки допоможе солодкий розсіл. Для цього треба розчинити в холодній воді приблизно 3 столові ложки цукру, злити з огірків старий розсіл та залити нову воду. За 1–2 дні зайва сіль піде, а огірки знову будуть смачними.

Пересолені огірки можна врятувати й оцтом. Для цього потрібно зробити маринад з цукром і на кожен літр води додати половину столової ложки оцту. Такий розсіл потрібно нагріти та залити їм огірки.