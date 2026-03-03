Щоб цього уникнути існує проста кулінарна хитрість

Навіть смачна та пишна сирна запіканка після випікання може осісти, якщо неправильно її діставати. Щоб цього уникнути існує проста кулінарна хитрість. Pixel Inform розповідає, як правильно діставати запіканку з духовки.

Як діставати запіканку з духовки?

Зазвичай сирну запіканку слід ставити у вже розігріту духовку, але під час випікання відкривати духовку не варто. Це краще зробити наприкінці випікання.

Але не варто й поспішати діставати запіканку відразу ж із духовки. Як відзначають кулінари, вогонь потрібно вимкнути, але діставати пиріг не потрібно. Для початку відкрийте дверцята і потримайте пиріг в духовці ще 5-7 хвилин. Тільки після цього можна сміливо виймати запіканку.