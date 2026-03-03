Ви просто неправильно її дістали: чому запіканка осіла і як все виправити
До теми
- Сирна запіканка з абрикосами. Рецепт дня ZAXID.NET
Щоб цього уникнути існує проста кулінарна хитрість
Навіть смачна та пишна сирна запіканка після випікання може осісти, якщо неправильно її діставати. Щоб цього уникнути існує проста кулінарна хитрість. Pixel Inform розповідає, як правильно діставати запіканку з духовки.
Як діставати запіканку з духовки?
Зазвичай сирну запіканку слід ставити у вже розігріту духовку, але під час випікання відкривати духовку не варто. Це краще зробити наприкінці випікання.
Але не варто й поспішати діставати запіканку відразу ж із духовки. Як відзначають кулінари, вогонь потрібно вимкнути, але діставати пиріг не потрібно. Для початку відкрийте дверцята і потримайте пиріг в духовці ще 5-7 хвилин. Тільки після цього можна сміливо виймати запіканку.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
Сирна запіканка з абрикосами. Рецепт дня ZAXID.NET