Існує простий трюк, що дозволяє позбутися цієї неприємності

Під час оброблення великих шматків м’яса, часто відбувається намотування м’яса на ніж м’ясорубки, що сильно уповільнює роботу. На щастя, існує простий трюк, що дозволяє позбутися цієї неприємності. «Добрі новини» розповідають, як уникнути намотування м’яса на ніж м’ясорубки.

Чому так відбувається?

Коли м’ясо подається до ножа, шнек під навантаженням штовхає його вперед, а частина м’яса намагається повернутися назад. І якщо між ножем і решіткою з’являється невеликий люз, м’ясо почне намотуватися та забивати м’ясорубку. Також причина може бути у втулках шнека, які з часом зношуються, особливо якщо вони пластикові. Через це решітка трохи відходить від ножа, і виникає люз.

Ще одна причина – неправильне заточування ножа. Люди іноді беруть ніж і точать його на наждачному камені повністю, хоча цього робити не треба. Потрібно лише трохи підрівняти кінчик. Ніж і решітка працюють разом, як ножиці: якщо вони щільно прилягають, фарш виходить однорідним, а якщо з’являється люк – фарш починає збиватися.

Як це виправити?

Найпростіший спосіб – встановити шайбу або прокладку між ножем і корпусом м’ясорубки, щоб компенсувати зношення втулок. Ідеально підійде металева шайба з нержавіючої сталі, але навіть звичайна пластикова працює. Після встановлення просто зберіть м’ясорубку назад і перевірте, щоб ніж щільно прилягав до решітки.

Якщо ви зробили все правильно, ви відразу помітите різницю: фарш крутиться легко, без намотування, а м’ясорубка працює плавно.