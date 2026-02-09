Існує проста хитрість, яка допоможе прискорити цей процес та зробити мясо готовим до приготування без тривалого очікування

Коли ви забули дістати м’ясо з морозилки вчасно і обід уже «на підході», звичайне розморожування в холодильнику може зайняти години, а мікрохвильовка може розморозити його нерівномірно. Проте існує проста хитрість, яка допоможе прискорити цей процес та зробити м'ясо готовим до приготування без тривалого очікування. Express розповідає, як можна швидко розморозити м’ясо.

Як швидко розморозити м’ясо?

Цей лайфгак дозволяє розморозити м’ясо всього за 15 хвилин. Для цього способу вам потрібно використати дві каструлі з нержавіючої сталі, одну з яких слід перевернути догори дном. На дно цієї каструлі покладіть шматок замороженого м’яса, а зверху поставте на м’ясо другу каструлю. І через 15 хвилин м’ясо або фарш розморозиться.

Цей спосіб працює завдяки тому, що метал чудово проводить тепло, через що м’ясо розморожується одразу з обох боків, і процес йде швидше та рівномірніше. Проте розмір шматка теж має значення: за 15 хвилин розморозиться куряче філе, стейк чи інше мʼясо приблизно такої ж товщини, натомість для більшого шматка все ж знадобиться більше часу.

Проте згідно з рекомендацією Агентства з харчових стандартів, цим способом не варто захоплюватися. Вони попереджають, що розморожування м’яса між двома каструлями не вважається найбезпечнішим або рекомендованим методом. Основна проблема цього методу полягає в тому, що він часто передбачає залишення м’яса за кімнатної температури, що може призвести до росту бактерій.

«Ви повинні розморожувати продукти в холодильнику, щоб вони не нагрілися. Також важливо вжити продукти протягом 24 годин після повного розморожування – інакше вони зіпсуються як і свіжі», – додали вони.