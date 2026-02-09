Таке сало цілком придатне до споживання – потрібно лише правильно його використати

Сало може змінити вигляд, якщо його зберігали неправильно: воно підсихає, обвітрюється та набуває жовтуватого відтінку. Через це продукт виглядає неапетитно, тож багато хто вважає його зіпсованим та викидає. Насправді ж таке сало цілком придатне до споживання – потрібно лише правильно його використати. Pixel Inform розповідає, що ж робити з пожовклим салом.

Як «врятувати» пожовкле сало?

Кулінари радять подрібнювати таке сало за допомогою м’ясорубки. І масу, що вийшла, слід покласти в банку, після чого закрити її та поставити на полицю холодильника.

Таке сало можна використовувати як добавку для борщу. Борщ вийде неймовірно смачним та набагато ситнішим.

У подрібнене сало також можна додати трохи часнику, але не в саму банку.