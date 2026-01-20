Перед засолювання потрібно обрати якісний шматок сала

Домашнє сало дуже часто після засолювання виходить жорстким чи надто солоним. Проте існують перевірені способи засолювання, які допоможуть отримати ідеальний продукт. ТСН розповідає, як правильно засолювати сало.

Як засолювати сало, щоб воно було м’яким?

Перед засолювання потрібно обрати якісний шматок сала з щільним жировим прошарком та гладкою поверхнею. Перед засолюванням сало треба добре промити, обсушити та нарізати на порційні шматки.

Найпростіший спосіб – це класичне сухе засолювання. Просто щедро натріть сало сіллю, можете додати трохи чорного перцю, часнику та спецій на свій смак. Для особливого аромату додайте лавровий лист та трохи меленого коріандру. Шматочки сала потрібно укласти у скляну або керамічну місткість шарами, пересипаючи сіллю та спеціями.

Після засолювання сало потрібно залишити в холоді на 5–7 днів. Час від часу перевертайте шматки, щоб сіль розподілилася рівномірно. Після цього сало готове до споживання – воно виходить ароматним та ніжним.