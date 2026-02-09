Пиріг із замороженими ягодами – простий і швидкий десерт до сніданку або чаю. Він виходить м’яким, ароматним і соковитим завдяки ягодам та йогурту. Лимонна цедра підкреслює смак, а готується пиріг без зайвого клопоту. Ягоди можна замінювати на ті, які є у вашій морозилці. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Цукор 210 г Масло вершкове 110 г Яйце куряче 1 шт. Лимонна цедра 20 г Ванільний екстракт 1 ч. л. Борошно пшеничне 250 г Розпушувач 2 ч. л. Заморожені ягоди 300 г Йогурт без наповнювача 220 г Сіль 1/8 ч. л. Олія соняшникова 10 мл Спосіб приготування: Крок 1 Збийте м’яке вершкове масло з 200 г цукру та лимонною цедрою до легкої й пишної маси, додайте яйце, сіль і ванільний екстракт, перемішайте. Крок 2 Змішайте ягоди з 50 г борошна та відкладіть. Крок 3 Всипте до масляної суміші решту просіяного борошна і розпушувач, перемішайте, додайте йогурт і доведіть тісто до однорідності, після чого обережно введіть ягоди з борошном. Крок 4 Змастіть форму для випікання діаметром 23 см олією, застеліть пергаментом, вилийте тісто, розрівняйте та посипте зверху рештою цукру. Крок 5 Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 45 хвилин до сухої зубочистки. Дістаньте пиріг з духовки та дайте йому повністю охолонути перед подачею.