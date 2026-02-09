Швидкий пиріг із замороженими ягодами. Рецепт дня0
Пиріг із замороженими ягодами – простий і швидкий десерт до сніданку або чаю. Він виходить м’яким, ароматним і соковитим завдяки ягодам та йогурту. Лимонна цедра підкреслює смак, а готується пиріг без зайвого клопоту. Ягоди можна замінювати на ті, які є у вашій морозилці. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Цукор
|210 г
|Масло вершкове
|110 г
|Яйце куряче
|1 шт.
|Лимонна цедра
|20 г
|Ванільний екстракт
|1 ч. л.
|Борошно пшеничне
|250 г
|Розпушувач
|2 ч. л.
|Заморожені ягоди
|300 г
|Йогурт без наповнювача
|220 г
|Сіль
|1/8 ч. л.
|Олія соняшникова
|10 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Збийте м’яке вершкове масло з 200 г цукру та лимонною цедрою до легкої й пишної маси, додайте яйце, сіль і ванільний екстракт, перемішайте.
Крок 2
Змішайте ягоди з 50 г борошна та відкладіть.
Крок 3
Всипте до масляної суміші решту просіяного борошна і розпушувач, перемішайте, додайте йогурт і доведіть тісто до однорідності, після чого обережно введіть ягоди з борошном.
Крок 4
Змастіть форму для випікання діаметром 23 см олією, застеліть пергаментом, вилийте тісто, розрівняйте та посипте зверху рештою цукру.
Крок 5
Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 45 хвилин до сухої зубочистки.
Дістаньте пиріг з духовки та дайте йому повністю охолонути перед подачею.