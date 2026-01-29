Вівсяні млинці – простий і корисний варіант сніданку або перекусу. Вони готуються з мінімального набору доступних інгредієнтів без додавання цукру. Завдяки банану млинці виходять природно солодкими та ніжними. Їх легко поєднувати з ягодами, фруктами або медом за смаком. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти вівсяні пластівці 100 г яйце куряче 1 шт. молоко 150 мл банан 1 шт./120 г сіль 1 г олія соняшникова 30 мл мед 20 г ягоди 50 г Спосіб приготування: Крок 1 Подрібніть вівсяні пластівці в борошно за допомогою блендера або млинка. Крок 2 Очистьте банан і розімніть його виделкою до однорідного пюре. Крок 3 Змішайте в мисці вівсяне борошно, бананове пюре, яйце, молоко та сіль, перемішайте до гладкої консистенції. Крок 4 Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте олію. Крок 5 Викладайте тісто ложкою, формуючи млинці, і обсмажуйте по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Крок 6 Подавайте млинці гарячими з медом та ягодами за смаком.