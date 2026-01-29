Вівсяні млинці з бананом на сніданок. Рецепт дня0
До теми
Вівсяні млинці – простий і корисний варіант сніданку або перекусу. Вони готуються з мінімального набору доступних інгредієнтів без додавання цукру. Завдяки банану млинці виходять природно солодкими та ніжними. Їх легко поєднувати з ягодами, фруктами або медом за смаком. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|вівсяні пластівці
|100 г
|яйце куряче
|1 шт.
|молоко
|150 мл
|банан
|1 шт./120 г
|сіль
|1 г
|олія соняшникова
|30 мл
|мед
|20 г
|ягоди
|50 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Подрібніть вівсяні пластівці в борошно за допомогою блендера або млинка.
Крок 2
Очистьте банан і розімніть його виделкою до однорідного пюре.
Крок 3
Змішайте в мисці вівсяне борошно, бананове пюре, яйце, молоко та сіль, перемішайте до гладкої консистенції.
Крок 4
Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте олію.
Крок 5
Викладайте тісто ложкою, формуючи млинці, і обсмажуйте по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
Крок 6
Подавайте млинці гарячими з медом та ягодами за смаком.