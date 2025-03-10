Для приготування справжніх ажурних млинців важливою є кожна деталь: від правильно вибраних інгредієнтів до техніки смаження. Ідеальне тісто повинно бути максимально легким, а млинці – тонкими та еластичними. Використовуючи прості інгредієнти та кілька хитрощів, можна приготувати вишукану страву, яка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного сніданку.

Інгредієнти:

яйця курячі – 2 шт.;

2 шт.; сіль – 5 г;

5 г; цукор – 20 г;

20 г; молоко 2,5% – 200 мл;

200 мл; вода – 200 мл;

200 мл; олія соняшникова – 60 мл;

60 мл; борошно пшеничне – 200 г;

200 г; розпушувач – 10 г.

Спосіб приготування:

У мисці міксером збийте яйця із сіллю і цукром. У яєчну суміш налийте кип’яток і перемішайте. Потім влийте молоко і знову перемішайте. Порціями, помішуючи, всипайте просіяне борошно з розпушувачем. Додайте олію і добре розмішайте тісто до однорідної маси, пише Shuba.

Смажте млинці на добре розігрітій сковороді, змащеній олією. Смажте 2 хвилини з одного боку, потім переверніть і смажте ще 1 хвилину до золотистої скоринки. Подавайте теплими зі сметаною.