Найтонші ажурні млинці на кип'ятку. Рецепт дня0
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Для приготування справжніх ажурних млинців важливою є кожна деталь: від правильно вибраних інгредієнтів до техніки смаження. Ідеальне тісто повинно бути максимально легким, а млинці – тонкими та еластичними. Використовуючи прості інгредієнти та кілька хитрощів, можна приготувати вишукану страву, яка підійде як для святкового столу, так і для повсякденного сніданку.
Інгредієнти:
- 2 шт.;
- 5 г;
- 20 г;
- 200 мл;
- 200 мл;
- 60 мл;
- 200 г;
- 10 г.
Спосіб приготування:
У мисці міксером збийте яйця із сіллю і цукром. У яєчну суміш налийте кип’яток і перемішайте. Потім влийте молоко і знову перемішайте. Порціями, помішуючи, всипайте просіяне борошно з розпушувачем. Додайте олію і добре розмішайте тісто до однорідної маси, пише Shuba.
Смажте млинці на добре розігрітій сковороді, змащеній олією. Смажте 2 хвилини з одного боку, потім переверніть і смажте ще 1 хвилину до золотистої скоринки. Подавайте теплими зі сметаною.