Рисові котлети. Рецепт дня0
До теми
- Котлети з селери. Рецепт дня ZAXID.NET
- Буковинський пиріг маїна з м'ясом. Рецепт дня ZAXID.NET
- Бігос з квашеною капустою та м'ясом. Рецепт дня ZAXID.NET
Рисові котлети – це смачна та легка альтернатива традиційним м'ясним котлетам. Вони підходять як для вегетаріанців (якщо замінити фарш на улюблені овочі), так і для тих, хто хоче спробувати щось нове та оригінальне.
Інгредієнти:
- м'ясний фарш – 700 г;
- манка – 0,5 склянки;
- яйце – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- сіль за смаком;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування:
Насамперед відварюємо рис, попередньо промивши його під холодною водою, щоб позбутися зайвого крохмалю. Поки рис вариться, очищаємо часник і пропускаємо його через чеснокодавку, щоб отримати дрібно подрібнений часник. Далі дрібно нарізаємо цибулю, пишуть «Домашні кухарі».
Коли рис звариться, викладаємо його в посуд до фаршу, вбиваємо туди яйце, додаємо подрібнену цибулю і часник. Солимо та приправляємо спеціями за смаком, добре перемішуємо до однорідної маси.
З отриманої суміші формуємо котлети. Можна запанірувати їх у борошні, сухарях або манці, але це не обов'язково. Розігріваємо рослинне масло на сковороді і викладаємо котлети. Спочатку обсмажуємо їх з одного боку, потім перевертаємо на інший, накриваємо сковорідку кришкою і смажимо до готовності.
Готові котлети подаємо до столу зі свіжими овочами та зеленню.