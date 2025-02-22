Рисові котлети – це смачна та легка альтернатива традиційним м'ясним котлетам. Вони підходять як для вегетаріанців (якщо замінити фарш на улюблені овочі), так і для тих, хто хоче спробувати щось нове та оригінальне.

Інгредієнти:

м'ясний фарш – 700 г;

манка – 0,5 склянки;

яйце – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

сіль за смаком;

спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Насамперед відварюємо рис, попередньо промивши його під холодною водою, щоб позбутися зайвого крохмалю. Поки рис вариться, очищаємо часник і пропускаємо його через чеснокодавку, щоб отримати дрібно подрібнений часник. Далі дрібно нарізаємо цибулю, пишуть «Домашні кухарі».

Коли рис звариться, викладаємо його в посуд до фаршу, вбиваємо туди яйце, додаємо подрібнену цибулю і часник. Солимо та приправляємо спеціями за смаком, добре перемішуємо до однорідної маси.

З отриманої суміші формуємо котлети. Можна запанірувати їх у борошні, сухарях або манці, але це не обов'язково. Розігріваємо рослинне масло на сковороді і викладаємо котлети. Спочатку обсмажуємо їх з одного боку, потім перевертаємо на інший, накриваємо сковорідку кришкою і смажимо до готовності.

Готові котлети подаємо до столу зі свіжими овочами та зеленню.