Маїна – м’ясний завиванець, справжня класика буковинської кухні. Це традиційна страва буковинських євреїв, яка була невід’ємною частиною кожного весілля. Вона ідеально поєднується з першими стравами або служить гарніром до печені, залежно від начинки, тож смакуватиме кожному. Пропонуємо рецепт маїни з мʼясом.

Інгредієнти:

для тіста:

борошно пшеничне – 324 г;

маргарин – 100 г;

яйця курячі – 1 шт.;

оцет – 1 ч. л.;

м’ясний бульйон – 1/3 скл.;

сіль – 1/6 ч. л.;

для начинки:

м'ясо – 700 г;

морква – 1 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 4 шт.;

макарони – 200 г;

яйця курячі – 2 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

для змащування:

яйця курячі – 1 шт.

Спосіб приготування:

М’ясо, половинки очищеної цибулини, цілу очищену морквину (або перерізану на кілька шматків) покладіть у воду. Додайте лавровий лист. Варіть на слабкому вогні, знімаючи шум, доки морква не стане м’якою, ділиться рецептом у своєму інстаграмі Lola queen of herring. Воду після варіння не виливайте.

Варене м’ясо перемеліть разом з морквою. Другу половину цибулі наріжте напівкільцями, обсмажте до хрумкості та додайте до меленого м’яса й моркви (можна перемолоти все разом). Додайте яйця, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

Відваріть макарони до напівтвердого стану у воді, в якій варилися мʼясо та овочі. Вийміть їх та відцідіть на друшляку.

Натріть маргарин на грубій тертці та перемішайте з борошном у мисці. Збийте виделкою яйце і також вилийте в борошно. Додайте воду, у якій варилося мʼясо, овочі і макарони, оцет, підсоліть – і замісіть м’яке тісто. Поділіть його на 2-3 рівні частини, накрийте рушником або плівкою. Покладіть у холодильник на 2 години.

Присипте борошном стільницю або дошку та качалку для тіста. Розкачайте по черзі кожен шматок тіста в пласт завтовшки 5-6 мм.

По довжині пласта, відступивши 5 см від краю, викладіть макарони, на них – третину фаршу. Скрутіть тісто рулетом, загортаючи начинку. Перенесіть його на деко, встелене пергаментом. Так само вчиніть і з рештою тіста й начинки.

Зробіть на завиванці зверху насічки ножем – так, щоби можна було готову маїну поламати на однакові шматочки. Змастіть маїну збитим яйцем.

Поставте деко в духовку, розігріту до 200°C. Випікайте 40 хвилин.