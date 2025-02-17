Пиріжки з м'ясом у духовці – це простий, але смачний варіант для домашнього меню. Приготувати їх можна швидко, а отриманий результат завжди буде смачним та ситним.

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

дріжджі – 11 г;

молоко – 200 мл;

цукор – 2 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

вершкове масло – 80 г;

сіль – 1 дрібка;

перець – 1 дрібка;

свинина – 250 г;

яловичина – 250 г;

цибулина – 1 шт.;

рослинна олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно приготувати опару. Тепле молоко з'єднуємо з цукром і невеликою кількістю борошна, додаємо дріжджі і добре перемішуємо. Залишаємо на деякий час, пишуть «Домашні кухарі».

Яйця збиваємо з дрібкою солі і додаємо до дріжджів. Потім вливаємо розтоплене вершкове масло, всипаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Важливо, щоб тісто не було занадто крутим, адже це допоможе зробити пиріжки м'якими. Поставимо тісто в тепле місце, накривши рушником, на приблизно 1 годину.

Цього часу достатньо, щоб приготувати начинку. Свинину і яловичину миємо, просушуємо та нарізаємо невеликими шматочками, після чого пропускаємо через м'ясорубку. На сковороді розігріваємо трохи олії і обсмажуємо фарш.

Цибулину очищаємо і нарізаємо маленькими кубиками. За бажанням можна пропустити її через м'ясорубку разом з м'ясом. Перекладаємо цибулю на сковороду і смажимо з м'ясом до готовності, додаємо сіль та перець за смаком.

Коли тісто підійде, ділимо його на рівні шматочки. Кожен розминаємо руками, викладаємо на середину начинку, щільно закріплюємо краї і викладаємо на деко, змащене маслом або застелене папером для випічки.

Випікаємо пиріжки до рум'яної скоринки.