Залежно від того, які котлети ви хочете отримати – більш легкі, дієтичні чи соковиті, залежить, який фарш використати. Можна взяти курячий фарш (найкраще комбінація стегна+філе), як у цьому рецепті, щоб котлетки вийшли легшими, а можна свинячий, яловичий або мікс для тих, хто любить насиченіший смак.

Інгредієнти:

основні:

маленькі вафельні коржі – 50 г;

олія соняшникова – 100 г;

для кляру:

яйця курячі – 4 шт.;

сметана 20% – 1 ст. л.;

для начинки:

курячий фарш – 700 г;

морква – 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.;

сметана 20% – 2 ст. л.;

панірувальні сухарі – 2 ч. л.;

зелень за смаком;

яйця курячі – 1 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 1/2 ч. л.;

часник сушений – 1 ч. л.;

приправа «Італійські трави» – 1 ч. л.;

олія соняшникова – 20 г.

Спосіб приготування:

Приготуйте засмажку: цибулю і моркву почистьте та помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на середню терку. Обсмажте на олії до золотистого кольору, розповідає блогерка Zhuravlina_cooking.

Приготуйте начинку: до фаршу додайте сіль, перець, часник сухий, італійські трави, яйце, панірувальні сухарі, сметану, подрібнену зелень, засмажку та перемішайте.

Сформуйте заготівлі: на одну вафлю викладіть начинку і накрийте другою вафлею. Таким чином робіть заготівлі, поки не закінчаться інгредієнти. Краще не складайте заготівлі одна на одну.

Для кляру до яєць додайте сметану та збийте виделкою. За бажанням, сметану можна замінити на майонез.

Обсмажте вафельні котлети. Добре розігрійте сковороду з олією. Занурте заготовлені вафлі у кляр і обсмажте на невеликому вогні під закритою кришкою до готовності з обох сторін, приблизно по 4-5 хвилин з кожної. Подавайте готові котлети гарячими з улюбленим соусом.