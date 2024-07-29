Рецепт м’яса по-французьки від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

Для м’ясної основи:

свинина (биток) – 300 г;

сир Брі – 50 г;

cіль та перець за смаком.

Для цибулевого конфітюру:

цибуля – 300 г;

соняшникова олія – 1 ст.л.;

яблучнийо оцет – 10 мл;

цукор – 100 г;

мед – 100 г;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Наріжте свинину тонкими шматочками, загорніть по черзі в харчову плівку та відбийте кухонним молоточком. Діставши з-під плівки, посоліть і поперчіть шматки з обох боків. Увімкніть духовку розігріватися до 180°С.

Приготуйте цибулевий конфітюр. Цибулю дрібно наріжте й відправте на добре розігріту пательню з олією. Додайте оцту, щоб розм'якшити цибулю і додати кислинки. Добре перемішайте і смажте на невеликому вогні 15 хвилин. Всипте цукор, перемішайте, почекайте, поки він розтане. Додайте меду та знову добре перемішайте. Тушкуйте конфітюр на маленькому вогні, поки цибуля не стане прозоро-коричневою.

Вкрийте деко чи велику форму для випікання пергаментом, викладіть м'ясо та відправте в розігріту духовку на 10 хвилин.

Дістаньте м'ясо, наріжте тонкими слайсами сир брі, викладіть їх на м'ясо. На сир рівномірно розкладіть цибулевий конфітюр і знову поставте в духовку на 10 хвилин.

Перевірте готовність м'яса по французьки, розрізавши його. Всередині воно має бути без червоних прожилок, але соковитим.