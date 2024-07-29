М'ясо по-французьки з сиром брі. Рецепт дня0
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Рецепт м’яса по-французьки від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Інгредієнти:
Для м’ясної основи:
Для цибулевого конфітюру:
Спосіб приготування:
Наріжте свинину тонкими шматочками, загорніть по черзі в харчову плівку та відбийте кухонним молоточком. Діставши з-під плівки, посоліть і поперчіть шматки з обох боків. Увімкніть духовку розігріватися до 180°С.
Приготуйте цибулевий конфітюр. Цибулю дрібно наріжте й відправте на добре розігріту пательню з олією. Додайте оцту, щоб розм'якшити цибулю і додати кислинки. Добре перемішайте і смажте на невеликому вогні 15 хвилин. Всипте цукор, перемішайте, почекайте, поки він розтане. Додайте меду та знову добре перемішайте. Тушкуйте конфітюр на маленькому вогні, поки цибуля не стане прозоро-коричневою.
Вкрийте деко чи велику форму для випікання пергаментом, викладіть м'ясо та відправте в розігріту духовку на 10 хвилин.
Дістаньте м'ясо, наріжте тонкими слайсами сир брі, викладіть їх на м'ясо. На сир рівномірно розкладіть цибулевий конфітюр і знову поставте в духовку на 10 хвилин.
Перевірте готовність м'яса по французьки, розрізавши його. Всередині воно має бути без червоних прожилок, але соковитим.