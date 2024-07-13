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Персики, нафаршировані куркою. Рецепт дня0
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Поєднання солодких персиків з курячою начинкою сподобається багатьом з першого укусу. Готується все дуже швидко і легко.
Інгредієнти:
- стиглі (твердуваті) персики – 6 шт.;
- курячий фарш – 200 г;
- моцарелла – 100 г;
- соус теріякі – 2 ст. л.;
- часник, сіль, перець за смаком;
- кілька гілочок базиліка, за бажанням.
Спосіб приготування:
Розріжте персики навпіл уздовж кісточки і акуратно виріжте її. Чайною ложкою з кожної половинки персика виберіть трохи м'якоті і дрібно наріжте її.
З'єднайте фарш, м'якоть персика, половину дрібно натертого сиру, подрібнений базилік і часник. Додайте теріякі, посоліть, поперчіть і все перемішайте.
Отриманою масою нафаршируйте половинки персиків і посипте сиром, що залишився. Викладіть в форму для запікання і відправте у духовку на 20 хвилин при 180° С.
Рецепт з книги «Українська кухня» О. Богданової
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