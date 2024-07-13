Поєднання солодких персиків з курячою начинкою сподобається багатьом з першого укусу. Готується все дуже швидко і легко.

Інгредієнти:

стиглі (твердуваті) персики – 6 шт.;

курячий фарш – 200 г;

моцарелла – 100 г;

соус теріякі – 2 ст. л.;

часник, сіль, перець за смаком;

кілька гілочок базиліка, за бажанням.

Спосіб приготування:

Розріжте персики навпіл уздовж кісточки і акуратно виріжте її. Чайною ложкою з кожної половинки персика виберіть трохи м'якоті і дрібно наріжте її.

З'єднайте фарш, м'якоть персика, половину дрібно натертого сиру, подрібнений базилік і часник. Додайте теріякі, посоліть, поперчіть і все перемішайте.

Отриманою масою нафаршируйте половинки персиків і посипте сиром, що залишився. Викладіть в форму для запікання і відправте у духовку на 20 хвилин при 180° С.

Рецепт з книги «Українська кухня» О. Богданової