Нут з м’ясом та овочами. Рецепт дня0
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Нут з м’ясом і овочами – ситне і смачне блюдо. М’ясо виходить соковитим, а овочі танутимуть в роті.
Інгредієнти:
- нут – 2 склянки;
- яловичина – 600 г;
- часник – 2 зубчики;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- перець болгарський – 1 шт.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- вода – 1 ст. (гаряча);
- куркума – ½ ч. л.;
- хмелі-сунелі – 1 ч. л.;
- цукор-пісок за смаком;
- сіль за смаком;
- перець чилі за смаком;
- масло рослинне для смаження;
- зелень для прикраси.
Спосіб приготування:
Заздалегідь замочити нут мінімум на 5 годин. Залийте холодною водою і варіть приблизно годину, пише «Кулінар».
Яловичину промийте і просушіть серветками. Наріжте шматочками середнього розміру. Покладіть в вогнетривкий посуд із товстими стінками. Налийте олію і готуйте, поки м’ясний сік не випарується, а м’ясо не підрум’яниться.
Наріжте цибулю, перець та моркву кубиками, покладіть до м’яса і готуйте 20 хвилин, не забуваючи перемішувати.
2 столові ложки томатної пасти залийте гарячою водою, поцукруйте і розмішайте до однорідності.
Відварений нут покладіть до м’яса, приправте зірою, куркумою, приправою хмелі-сунелі. Перець чилі промийте і наріжте кільцями, додайте в страву за смаком. Вилийте розведену томатну пасту до мʼяса і посоліть за смаком. Тушкуйте під кришкою близько 30 хвилин, після чого перевірте готовність мʼяса, розмішайте і варіть ще 20 хвилин. Потім приправте попередньо очищеним і подрібненим часником.
Готову страву викладіть в глибоку миску, прикрасьте улюбленою зеленню.