Нут з м’ясом і овочами – ситне і смачне блюдо. М’ясо виходить соковитим, а овочі танутимуть в роті.

Інгредієнти:

нут – 2 склянки;

яловичина – 600 г;

часник – 2 зубчики;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

перець болгарський – 1 шт.;

томатна паста – 2 ст. л.;

вода – 1 ст. (гаряча);

куркума – ½ ч. л.;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.;

цукор-пісок за смаком;

сіль за смаком;

перець чилі за смаком;

масло рослинне для смаження;

зелень для прикраси.

Спосіб приготування:

Заздалегідь замочити нут мінімум на 5 годин. Залийте холодною водою і варіть приблизно годину, пише «Кулінар».

Яловичину промийте і просушіть серветками. Наріжте шматочками середнього розміру. Покладіть в вогнетривкий посуд із товстими стінками. Налийте олію і готуйте, поки м’ясний сік не випарується, а м’ясо не підрум’яниться.

Наріжте цибулю, перець та моркву кубиками, покладіть до м’яса і готуйте 20 хвилин, не забуваючи перемішувати.

2 столові ложки томатної пасти залийте гарячою водою, поцукруйте і розмішайте до однорідності.

Відварений нут покладіть до м’яса, приправте зірою, куркумою, приправою хмелі-сунелі. Перець чилі промийте і наріжте кільцями, додайте в страву за смаком. Вилийте розведену томатну пасту до мʼяса і посоліть за смаком. Тушкуйте під кришкою близько 30 хвилин, після чого перевірте готовність мʼяса, розмішайте і варіть ще 20 хвилин. Потім приправте попередньо очищеним і подрібненим часником.

Готову страву викладіть в глибоку миску, прикрасьте улюбленою зеленню.