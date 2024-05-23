Нут – це бобова рослина, яку вирощують в Індії, Туреччині, Пакистані. Він корисний тим, що містить в собі велику кількість рослинного білка і добре впливає на формування м'язів, стан шкіри і кісток.

Як правильно готувати нут

Для того, щоб нут швидко приготувався, його необхідно замочити на 8-12 годин у холодній воді, але, попередньо добре вимити, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. У воду можна додати кілька дрібок солі й харчової соди, щоб прискорити процес приготування.

Також, щоб прискорити процес приготування, соду можна додати безпосередньо в момент варіння нуту – буквально пару дрібок, але не більше. Сода може надати продукту солонуватий і мильний смак.

Після замочування нут необхідно залити холодною водою, почекати, коли закипить, зробити маленький вогонь і варити протягом години. Зверху буде з’являтися піна, яку необхідно знімати.

Дуже важливий момент – миску із замоченим нутом необхідно ставити в холодильник, щоб він не забродив при кімнатній температурі, особливо, це стосується спекотної пори року.

Якщо хочете скоротити час замочування, нут можна залити холодною водою, поставити на великий вогонь і варити протягом 4-5 хвилин, потім зняти з вогню та залишити на 60 хвилин.

Що приготувати з нуту

З нуту можна приготувати безліч смачних страв. До прикладу: