Як правильно варити нут та що з нього приготувати: порадиРецепти — 0
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Нут – це бобова рослина, яку вирощують в Індії, Туреччині, Пакистані. Він корисний тим, що містить в собі велику кількість рослинного білка і добре впливає на формування м'язів, стан шкіри і кісток.
Як правильно готувати нут
Для того, щоб нут швидко приготувався, його необхідно замочити на 8-12 годин у холодній воді, але, попередньо добре вимити, пише шеф-кухар Євген Клопотенко. У воду можна додати кілька дрібок солі й харчової соди, щоб прискорити процес приготування.
Також, щоб прискорити процес приготування, соду можна додати безпосередньо в момент варіння нуту – буквально пару дрібок, але не більше. Сода може надати продукту солонуватий і мильний смак.
Після замочування нут необхідно залити холодною водою, почекати, коли закипить, зробити маленький вогонь і варити протягом години. Зверху буде з’являтися піна, яку необхідно знімати.
Дуже важливий момент – миску із замоченим нутом необхідно ставити в холодильник, щоб він не забродив при кімнатній температурі, особливо, це стосується спекотної пори року.
Якщо хочете скоротити час замочування, нут можна залити холодною водою, поставити на великий вогонь і варити протягом 4-5 хвилин, потім зняти з вогню та залишити на 60 хвилин.
Що приготувати з нуту
З нуту можна приготувати безліч смачних страв. До прикладу:
- класичний хумус;
- нутова запіканка з кеш’ю і родзинками;
- котлети з нуту;
- рагу з нутом, овочами та м’ясом;
- фалафель.